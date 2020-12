Inter-Napoli, le pagelle: Imperdonabile Insigne, miracoloso Handanovic

Lautaro Martinez stanco, Petagna sfortunato. Insigne inizia bene, poi si fa espellere. Handanovic decisivo, Ospina goffo.

HANDANOVIC 7.5 - Quando è in serata di grazia, è difficile fargli goal. E' miracoloso sul tacco di Insigne, decisivo su Politano, attendto su Di Lorenzo: ancora una volta vale 3 punti.

INSIGNE 5 - Comincia benissimo: aiuta i compagni in difesa, è lucido in fase d'impostazione, assiste bene Petagna e sfiora quasi il goal della serata con uno splendido colpo di tacco. Poi perde la testa e si fa cacciare per proteste. Farlo durante uno scontro al vertice è imperdonabile.

BROZOVIC 5 - Come spesso gli succede, si capisce dopo pochi minuti che non è la sua serata. Rischia il giallo nel primo tempo con una trattenuta reiterata su Lozano, se lo becca nella ripresa. Poi si fa anche male.

OSPINA 5.5 - Poco impegnato, si ritrova Darmian a distanza ravvicinata e prova l'intervento kamikaze. Non era semplice, sicuramente, ma è goffo e costa al Napoli il rigore e probabilmente la sconfitta.

LAUTARO MARTINEZ 5.5 - E' stanco e si vede. Duetta con Lukaku quando può, ma fa fatica ad abbinare alla qualità la sua proverbiale generosità. Avrebbe bisogno di riposare, ma quando?

PETAGNA 6 - Entra in campo a freddo, ma riesce a tenere botta contro la forte difesa nerazzurra. Nel finale è sfortunato quando colpisce il palo, ma avrebbe forse potuto fare di più.

INTER (3-5-2): Handanovic 7.5; Skriniar 6.5, de Vrij 6, Bastoni 6; Darmian 6.5, Barella 6, Brozovic 5 (67' Sensi 6), Gagliardini 6, Young 5.5 (86' D'Ambrosio s.v.); Lukaku 6.5, Lautaro Martinez 5.5 (77' Hakimi s.v). All. Conte

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 5.5; Di Lorenzo 5.5, Manolas 6, Koulibaly 6.5, Mario Rui 6 (85' Ghoulam s.v.); Bakayoko 6 (74' Politano 6.5), Demme 6 (85' Elmas s.v.); Lozano 6, Zielinski 6.5 (74' Ruiz 6), Insigne 5; Mertens s.v. (14' Petagna 6). All. Gattuso