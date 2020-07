Il Napoli verso l’Inter: Manolas in dubbio, Mertens squalificato

Il Napoli non potrà contare sullo squalificato Mertens nella prossima sfida di campionato contro l’Inter. In dubbio anche la presenza di Manolas.

Il 37esimo turno di campionato metterà di fronte due big del campionato. Martedì sera infatti, al Giuseppe Meazza di Milano, si sfideranno nella penultima giornata di l’ ed il .

Se i partenopei di fatto non hanno più nulla da chiedere al torneo, visto che il pass europeo è stato già conseguito da tempo in virtù del trionfo in Coppa , il discorso sarà diverso per i nerazzurri.

In attesa di vedere se la riuscirà a chiudere la pratica Scudetto, gli uomini di Conte saranno quanto meno chiamati a difendere quel secondo posto in classifica agguantato grazie alla vittoria ottenuta sul campo del . Per l’occasione, Rino Gattuso dovrà certamente fare a meno di uno dei suoi uomini più importanti: Dries Mertens.

L’attaccante belga, al 70’ della sfida vinta al San Paolo contro il , ha rimediato un giallo pesante per un ingenuo fallo di ostruzione ai danni di Traoré e, in quanto inizialmente diffidato, sarà quindi costretto a saltare la sfida di Milano. Ma non è tutto.

Sempre nel corso di Napoli-Sassuolo, Kostas Manolas è stato costretto a lasciare il campo al 60’ a causa di un problema al costato. Mancando solo due giorni alla sfida con l’Inter, la sua presenza a San Siro può quindi quanto meno essere considerata in dubbio.