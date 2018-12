Inter-Napoli, le richieste del Questore di Milano: "Chiusura della curva fino al 31 marzo e divieto di trasferta"

Il Questore Cardona annuncia: "Voglio la Curva dell'Inter chiusa e il divieto di trasferta fino a fine campionato. Arrestati due tifosi nerazzurri".

Inter-Napoli, purtroppo, non è ancora finita. E il giorno dopo i tragici fatti di San Siro, con gli incidenti avvenuti prima del match che hanno poi portato alla morte di un tifoso nerazzurro, a prendere la parola è il Questore di Milano, Marcello Cardona.

In una conferenza stampa appositamente organizzata per spiegare la dinamica dell'accaduto, il dirigente conferma la morte del sostenitore.

"Si trattava di un ultrà dell'Inter, Daniele Belardinelli, che aveva dei precedenti. Era stato daspato. E' stato travolto da un suv, ma non sappiamo ancora chi fosse alla guida. Altre 4 persone sono state ferite, di cui una trasportata in ospedale".

Le indagini, come conferma Cardona, sono in corso per stabilire con completezza eventuali responsabilità.

"Questa notte abbiamo effettuato delle perquisizioni, arrestando due ultras dell'Inter. Ne stiamo cercando un altro perché dalle immagini abbiamo visto che sono in tre. I tifosi dell'Inter hanno teso un agguato a quelli del Napoli, i quali erano in regola e nel ripartire hanno investito il tifoso. Questi sono poi scesi dal pullmino, segnalandolo agli aggressori per potergli prestare soccorso".

Ad andarci di mezzo è anche l'Inter, visto che lo stesso Cardona chiederà la mano pesante nei confronti dei nerazzurri.

"Chiederò il divieto di trasferta ai tifosi nerazzurri fino alla fine del campionato. Inoltre chiederò la chiusura della Curva Nord fino a fine marzo, dunque per cinque partite più un'altra di Coppa Italia".

Se la richiesta di Cardona venisse accolta, l'Inter dovrebbe dunque giocare senza la parte più calda del proprio tifo per tre mesi: contro il Benevento in Coppa Italia e contro Sassuolo, Bologna, Sampdoria, SPAL e Lazio in Coppa Italia.

Cardona, infine, fornisce ulteriori dettagli sugli episodi di ieri sera.

"Il fatto è accaduto a due chilometri dallo stadio. Il suv era di colore scuro. Abbiamo dei filmati, ma ne stiamo cercando altri. Questa è una situazione tragica, inaccettabile".

I tifosi del Napoli arrivati a San Siro, come detto, sono da considerarsi parte lesa degli incidenti.