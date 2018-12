Inter-Napoli, le pagelle: serata nera Insigne, nell'Inter decidono i cambi

INTER

HANDANOVIC 6: non è chiamato ai miracoli fino al 90', quando rimedia bene a un suo errore.

D'AMBROSIO 6: ordinato e affidabile, ma oltre la metà campo si vede molto poco.

DE VRIJ 7: dà grande sicurezza vincendo tutti i contrasti, bene anche nella gestione della palla. Una certezza di cui difficilmente l'Inter può fare a meno.

SKRINIAR 6.5: con De Vrij a fianco si sente meno responsabilizzato, si affianca al compagno e chiude tutte le porte.

ASAMOAH 7: un salvataggio al novantesimo che vale quanto un goal.

JOAO MARIO 6: presente e concentrato, anche se non riesce a dare il plus determinante per spostare l'equilibrio. (dall'83' MARTINEZ 7: tocca un solo pallone in maniera corretta, ma lo mette in porta.)

BROZOVIC 5.5: non è nella serata più brillante e si vede.

BORJA VALERO 5.5 : perso nelle pieghe del match, cala alla distanza. (dal 64' VECINO 7: la prestazione è nella media, ma mette il piede, come spesso gli capita, nell'episodio decisivo con il velo per Lautaro Martinez.)

POLITANO 7: corre e crea per tutti i 90 minuti. Elemento sempre più indispensabile nell'Inter.

ICARDI 6.5: non segna, ma gioca a tutto campo con concretezza. Coglie una traversa dopo 4 secondi da calcio d'inizio, sfiorando anche il guinness dei primati.

PERISIC 5 : come spesso gli capita, dura soltanto 45 minuti. Nella ripresa è un fantasma e sbaglia anche passaggi all'apparenza facili. (dal 74' KEITA 6.5 : un paio di spunti e una scaramuccia con Insigne. E l'assist, anche fortunato, per Lautaro.)

NAPOLI

MERET 6: para il parabile, non può nulla sul tiro di Lautaro Martinez.

CALLEJON 6: da terzino dura poco, torna in avanti e dà il solito contributo a tutta fascia. Partita di enorme sacrificio.

ALBIOL 5.5: rischia un rigore nel finale e nel primo tempo non dà mai il solito senso di sicurezza.

KOULIBALY 5: per 80 minuti è nettamente il migliore, mette pezze ovunque e gioca a tutto campo, poi lascia i suoi in 10 nel finale per un applauso all'arbitro. Ingenuo.

MARIO RUI 6: attento e ordinato contro un avversario ostico come Politano. Manca in fase di spinta. (dal 78' GHOULAM s.v. )

FABIAN RUIZ 6.5 : gira per tutto il campo e si conferma un elemento chiave del Napoli, sempre in crescita.

ALLAN 6: lotta come al solito, anche se incide molto meno a tutto campo.

HAMSIK 6: tiene 24 minuti su Brozovic, poi esce dalla contesa per infortunio. (dal 24' MAKSIMOVIC 6: parte a destra e finisce al centro, Perisic non è un problema e in mezzo contiene finché può.)

ZIELINSKI 5: ha sul piede la palla dello 0-1 al 90', sceglie la potenza e manca il potenziale goal del -6 dalla Juventus.

INSIGNE 4: serata spenta: crea meno del solito e quando potrebbe incidere non è mai preciso. Chiude con un'espulsione inutile per un eccesso di nervosismo evitabile.

MILIK 5.5: contenuto dai due giganti della difesa dell'Inter, non riesce a imporsi e non vede mai la porta. (dal 71' MERTENS 5.5: nel momento più difficile del Napoli può poco, chiuso nella morsa.)