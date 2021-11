Inter-Napoli, le pagelle: Perisic migliore in campo, delude Osimhen

LE PAGELLE DELL' INTER

HANDANOVIC 6 - Su entrambi i goal del Napoli avrebbe potuto fare di più, ma si rifà con l'intervento decisivo su Mario Rui.

SKRINIAR 7 - Una prestazione dominante, come spesso gli capita quando sta bene. RANOCCHIA 6 - Rileva De Vrij e non lo fa rimpiangere, giocando con attenzione e ordine.

BASTONI 6 - Nel primo tempo fa un po' fatica, ma nella ripresa sbaglia pochissimo.

DARMIAN 6.5 - La solita spinta costante, perfettamente bilanciata in fase di copertura.

BARELLA 6.5 - Perde il pallone che porta al vantaggio del Napoli, ma si fa perdonare procurandosi il rigore del pareggio e disputando una gara complessivamente positiva. (75' DIMARCO 5.5 - Gioca gli ultimi 15 minuti più 8 di recupero, quando l'Inter soffre di più).

BROZOVIC 6.5 - Buona la prova del croato in cabina di regia, abile a improvvisarsi anche difensore aggiunto.

CALHANOGLU 6.5 - Quello calciato contro il Milan non resterà un caso isolato: anche stavolta il turco si prende la responsabilità di calciare dal dischetto e rimettere in piedi la gara. Poi è dal suo piede che parte il corner che Perisic devia in rete. Nel complesso un'ora ad alta intensità. (62' VIDAL 5.5 - Non un ottimo impatto sulla gara per il cileno).

PERISIC 7 - Ancora una buona prova per il croato, ormai perfettamente a proprio agio a tutta fascia sulla sinistra e perfettamente in sintonia con Bastoni. Trova un altro goal, stavolta di testa. (88' SATRIANO S.V.)

MARTINEZ 6.5 - Torna a segnare in campionato quasi due mesi dopo l'ultima volta con un diagonale che non lascia scampo a Ospina. (75' GAGLIARDINI 5.5 - Partecipa ai difficili minuti finali dell'Inter).

CORREA 6.5 - Nel primo tempo alterna qualche buon numero ad imprecisioni: prima di lasciare il campo, però, si inventa l'assist per il 3-1 di Lautaro Martinez. (62' DZEKO 5 - Impreciso, entra male in partita e sbaglia tantissimo, forse complice lo scontro aereo con Ospina che lo costringe a terminare la gara con un bendaggio).

LE PAGELLE DEL NAPOLI

OSPINA 6 - Sui goal può poco o nulla, rischia di farsi male - ma anche espellere - quando interviene in ritardo su Dzeko.

DI LORENZO 5 - Perisic lo travolge, le cose più belle le fa vedere nel finale quando aiuta la squadra a spingere.

RRAHMANI 5.5 - Così come il compagno di reparto, soffre la velocità dei due attaccanti argentini dell'Inter.

KOULIBALY 5.5 - Causa il rigore con una deviazione di mano, poi non demerita ma non gioca comunque ai massimi livelli.

MARIO RUI 5 - Soffre l'intraprendenza di Darmian e si divora la palla del 3-3, complice anche un ottimo intervento di Handanovic e un po' di sfortuna.

ANGUISSA 6 - Nel finale una sua giocata da applausi permette a Mertens di avere l'occasione buona per il pareggio. La sua gara complessivamente non è però indimenticabile, s embra un po' in calo rispetto a qualche settimana fa.

RUIZ 6 - Come spesso gli capita, non fa mancare le giocate d'alta scuola, salvo poi prendersi delle pause un po' troppo lunghe.

LOZANO 5.5 - Prova a spingere quando può, ma i compagni lo cercano poco. (75' ELMAS 6 - Partecipa all'assedio finale)

ZIELINSKI 6.5 - Comincia bene e il suo siluro porta in vantaggio il Napoli, poi si spegne piano piano alla distanza.

INSIGNE 5.5 - Pochi lampi per il capitano azzurro, che, al netto dell'azione che porta al goal di Zielinski non si vede quasi mai. (75' MERTENS 6 - Riapre la gara con un meraviglioso destro, ma ha il demerito di fallire clamorosamente la chance del 3-3).