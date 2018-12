Inter-Napoli, le formazioni ufficiali: Allan terzino, c'è Milik

Inter-Napoli è il posticipo che chiude il boxing day della Serie A: queste le formaizoni ufficiali del big match di San Siro.

Le formazioni ufficiali di Inter-Napoli:

INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Allan, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik.

4-3-3 per l'Inter senza Nainggolan, a centrocampo sono Joao Mario e Borja Valero ad affiancare Brozovic. Davanti tridente con Politano, Icardi e Perisic, mentre in difesa si rivede Asamoah a sinistra con D'Ambrosio che torna a destra. In mezzo coppia con De Vrij e Skriniar, in porta Handanovic.

La sorpresa nel Napoli è la posizione di Allan, che agisce da terzino destro nel 4-4-2 di Ancelotti. Confermato il resto della difesa, così come Meret in porta. Al posto del brasiliano vicino ad Hamsik c’è Fabian Ruiz, mentre a sinistra va Zielinski. Davanti c’è Milik con Insigne, solo panchina per Mertens.