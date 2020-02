Inter-Napoli, Gattuso conferma Ospina: ancora problemi per Meret

Ospina verrà confermato in Inter-Napoli anche perchè Meret soffre ancora di un problema al fianco. Ma Gattuso preferisce comunque il colombiano.

Non è certo una stagione fortunata per Alex Meret che, specialmente dopo l'arrivo di Gattuso, sembra avere perso la maglia da titolare in favore di Ospina.

Il nuovo allenatore del d'altronde non ha mai nascosto di preferire il portiere colombiano, ritenuto più adatto alla costruzione da dietro.

A complicare ulteriormente le cose per Meret poi ci si è messo un persistente fastidio al fianco che, secondo quanto riporta 'Il Corriere dello Sport', si sarebbe riacutizzato a Genova e lo ha tenuto fuori domenica contro il .

Altre squadre

Questo sarebbe il motivo per cui anche nella semifinale d'andata di Coppa contro l' la porta del Napoli sarà difesa ancora da Ospina, mentre la presenza di Meret resta in forte dubbio pure per la trasferta di .

La carriera di Meret peraltro è stata fin qui condizionata dagli infortuni, basti pensare come il portiere poche settimane dopo il suo acquisto da parte del Napoli abbia rimediato la frattura del braccio che lo aveva costretto a saltare ben sedici partite nella scorsa stagione.