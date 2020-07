Inter-Napoli, le formazioni ufficiali: Sanchez e Politano titolari

Conte sceglie Alexis Sanchez come partner di Lukaku: in panchina Eriksen e Lautaro. Torna de Vrij. Napoli con l'ex Politano accanto a Milik e Insigne.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Biraghi; Borja Valero; Sanchez, Lukaku. All. Conte

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

Alexis Sanchez e Romelu Lukaku: è questo l'attacco dell' scelto da Conte. In panchina dunque Lautaro Martinez. Così come partirà inizialmente dalla panchina anche Eriksen, che fa spazio a Borja Valero nella posizione di raccordo tra centrocampo e attacco.

In difesa torna de Vrij, abile e arruolabile dopo l'infortunio muscolare rimediato una settimana fa contro la . Fuori invece Skriniar. Out anche Gagliardini, squalificato. Gli esterni di centrocampo saranno Candreva e Biraghi.

senza lo squalficato Mertens e con il tridente Politano-Milik-Insigne: il mancino, ex dell'incontro, viene dunque preferito da Gattuso a Callejon nella posizione di esterno d'attacco a destra.

In difesa gioca Maksimovic, che prende il posto di Manolas, infortunato e fuori combattimento. A sinistra torna Mario Rui, di nuovo titolare dopo la mancata convocazione per la gara contro il . I vari ballottaggi in mezzo al campo vengono vinti da Elmas, Demme e Zielinski.