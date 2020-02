Inter-Napoli, le formazioni ufficiali: torna Lautaro, out Insigne

Lautaro Martinez torna accanto a Lukaku, dentro anche Moses nell'Inter. Elmas esterno sinistro nel tridente del Napoli con Mertens e Callejon.

Le formazioni ufficiali di - :

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas.

Inter e Napoli si giocano la semifinale di Coppa arrivando da risultati ben diversi in campionato: nerazzurri con il morale alle stelle dopo la grande rimonta nel derby, azzurri in cerca di riscatto invece dopo il pesante ko casalingo contro il .

Conte ritrova Lautaro Martinez in coppia con l'inamovibile Lukaku, mentre Moses e Biraghi operano sulle corsie esterne. Dentro anche Sensi accanto a Brozovic e Barella, difesa confermata in blocco come pure Padelli fra i pali.

Gattuso cambia diverse pedine e rilancia Mertens al posto di Milik a guidare il reparto offensivo: novità per Elmas, schierato per l'occasione nel ruolo di esterno alto al posto di Insigne. Torna Callejon dal primo minuto a destra, con Demme e Fabian Ruiz in mediana.