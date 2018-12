Inter-Napoli: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

L'Inter ospita il Napoli nel big match della 18ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' Inter di Luciano Spalletti ospita il Napoli di Carlo Ancelotti nel big match della 18ª giornata di Serie A . I milanesi, terzi in classifica con 33 punti, frutto di 10 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, sfidano i partenopei, secondi con 41 punti e un cammino di 13 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Fra i nerazzurri il capitano Mauro Icardi è il miglior marcatore in campionato con 9 goal in 14 presenze, mentre Dries Mertens e Lorenzo Insigne sono i giocatori più prolifici fra gli azzurri con 7 reti a testa. L'Inter è reduce da una sconfitta, una vittoria e un pareggio nelle ultime 3 giornate, il Napoli ha collezionato invece 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA INTER-NAPOLI

Inter-Napoli si giocherà mercoledì 26 dicembre 2018 alle ore 20.30 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano. Sarà il 145° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE INTER-NAPOLI IN TV E STREAMING

Il posticipo Inter-Napoli sarà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 372 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-NAPOLI

4-3-3 per l'Inter senza Nainggolan, a centrocampo sono Joao Mario e Borja Valero ad affiancare Brozovic. Davanti tridente con Politano, Icardi e Perisic, mentre in difesa si rivede Asamoah a sinistra con D'Ambrosio che torna a destra. In mezzo coppia con De Vrij e Skriniar, in porta Handanovic.

La sorpresa nel Napoli è la posizione di Allan, che agisce da terzino destro nel 4-4-2 di Ancelotti. Confermato il resto della difesa, così come Meret in porta. Al posto del brasiliano vicino ad Hamsik c’è Fabian Ruiz, mentre a sinistra va Zielinski. Davanti c’è Milik con Insigne, solo panchina per Mertens.

INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Allan, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik.