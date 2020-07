Inter-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Big match tra Inter e Napoli nel 37° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

INTER-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 28 luglio 2020

28 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Troppi passi falsi per l'Inter dopo la ripresa del campionato: la squadra di Conte al momento è -4 dalla , quando restano solo due partite da giocare.

Se da una parte il discorso Scudetto pare lontano, dall'altra la qualificazione ai gironi della prossima è ormai conquistata matematicamente.

Obiettivo secondo posto per i nerazzurri, che devono blindare almeno il terzo per evitare problemi in chiave Champions.

A San Siro arriva un Napoli già sicuro di partecipare alla prossima grazie alla vittoria della Coppa , ma gli azzurri vogliono terminare la stagione nel migliore modo possibile.

Le due squadre si sono incontrate per l'ultima volta in con la rete di Fabian Ruiz decisiva nel match d'andata a Milano e l'1-1 successivo al San Paolo. Le ultime cinque sfide in hanno invece visto vincere due volte l'Inter e una volta il Napoli con due pareggi.

In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Napoli : dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO INTER-NAPOLI

Inter-Napoli, big match del 37° turno di Serie A, è fissato per martedì 28 luglio 2020 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La partita verrà giocata a porte chiuse, come stabilito dal protocollo varato ed adottato per far fronte all’emergenza Coronavirus. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21.45.

La partita tra Inter e Napoli sarà trasmessa in diretta e esclusiva da Sky . Il match potrà essere seguito in particolare sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Il match clou della 37esima giornata sarà trasmesso anche in . Gli abbonati di Sky, potranno quindi vedere Inter-Napoli anche attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone, o ancora pc e notebook, tramite la piattaforma dedicata Sky Go. Nel primo caso basterà utilizzare l’app per i sistemi iOS ed Android, nel secondo invece sarà necessario collegarsi al sito ufficiale.

Inter-Napoli potrà essere seguita in streaming anche su Now Tv , il servizio di streaming live e on demand di Sky, che mette a disposizione le partite di Serie A tramite uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Chi non potrà seguire la sfida tra Inter e Napoli in tv o in streaming, avrà un altro modo per non perdersi un solo minuto della gara: la diretta testuale proposta da Goal. Vi accompagneremo fino al calcio d’inizio con aggiornamenti e con tutte le novità di formazione, per poi raccontarvi gli eventi e le azioni salienti fino al fischio finale.

Conte non avrà a disposizione lo squalificato Gagliardini ma ritrova Barella e spera di recuperare De Vrij, se l'olandese non dovesse farcela si giocano una maglia Godin e Ranocchia. Sulle fasce probabili i rientri di Candreva e Young. Borja Valero è favorito su Eriksen alle spalle delle punte. Sicuro del posto Lukaku, è ballottaggio Lautaro-Sanchez.

Problemi anche per Gattuso privo dello squalificato Mertens e con Manolas in dubbio. Al centro della difesa rientra Maksimovic, sulla sinistra Mario Rui. A centrocampo probabile turno di riposo per Fabian Ruiz con Allan titolare. Politano è favorito su Callejon nel tridente con Milik e Insigne.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Godin; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Borja Valero; Lukaku, Sanchez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Lobotka, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.