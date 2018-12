Inter-Napoli, che inizio di Icardi: prende la traversa dal calcio d'inizio

Inter-Napoli inizia con il botto: Mauro Icardi cerca il goal dopo 4 secondi direttamente da calcio d'inizio e colpisce una clamorosa traversa.

Napoli-Inter è iniziata davvero con il botto, quasi letteralmente. Il big match di San Siro lo ha aperto Mauro Icardi, che ha provato subito a cercare il goal. Direttamente dal calcio d'inizio.

Il capitano dell'Inter ha provato a beffare Meret al primissimo pallone toccato, con un tiro preciso e potente che si è pericolosamente diretto verso la porta salvo poi schiantarsi sulla traversa e mancando il goal veramente di un nulla.

Pronti via Icardi da centrocampo al fischio d'inizio pic.twitter.com/Fuzw8c0nOT — Paolo Vigo (@Pagolo) 26 dicembre 2018

Un gesto tecnico straordinario, più da gara da fine allenamento che da calcio d'inizio di una partita ufficiale, peraltro di grande importanza.

Meret è riuscito a recuperare la posizione in tempo per controllare la botta di Icardi, mettendo le mani sotto la traversa nel punto in cui ha sbattuto il pallone, poi recuperato da Koulibaly.

San Siro ha tenuto il fiato sospeso per quattro secondi, il tempo che il pallone ha impiegato a viaggiare dal cerchio di centrocampo alla porta. Anzi, alla traversa, dove si sono infranti i sogni di gloria di Icardi, che sarebbe entrato direttamente nei libri di storia e dei record.