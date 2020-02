Inter-Napoli 0-1: decide Fabian Ruiz, primo round ai partenopei

Il Napoli supera per 1-0 l’Inter nella semifinale d’andata di Coppa Italia. A San Siro a decidere è una magia di Fabian Ruiz.

Il si aggiudica il primo round e muove un passo verso la finale di Coppa . La squadra di Gennaro Gattuso esce vincitrice da San Siro, riuscendo a valorizzare al massimo la gemma sfoderata da Fabian Ruiz al minuto 57: una rete arrivata dopo un'ora di partita abbastanza noiosa e che permette al Napoli di sognare la finale di .

Primo tempo noioso, dicevamo: squadre poco dinamiche, attente a coprire gli spazi e poco attive nel crearne in avanti. Conte si affida al duo Lukaku-Lautaro, ma dà spazio anche a Sensi e Biraghi, ultimamente poco impiegati. Nel Napoli, invece, Gattuso schiera Elmas alto a sinistra in un 4-3-3 disegnato con Demme come faro di centrocampo e Ruiz e Zielinski ai suoi fianchi.

L'unico vero protagonista del primo tempo è Padelli che, proprio nei minuti di recupero, nega a Zielinski il goal del vantaggio sbarrandogli la strada con un intervento prodigioso.

La ripresa si apre invece con il goal di Fabian Ruiz, uno splendido sinistro a giro che non lascia scampo a Padelli e che sveglia però l' , decisamente protagonista dell'ultima mezz'ora. Conte manda in campo anche Eriksen e Sanchez, con il danese protagonista dell'assalto nerazzurro ma sfortunato in fase di conclusione.

Il Napoli si difende con attenzione, l'Inter riesce a creare densità ma con poca organizzazione: Lautaro, tra i migliori in campo, offre a Lukaku un buon pallone che il belga non riesce però a spingere in rete.

L'ultima occasione capita sui piedi di D'Ambrosio, ma Ospina è bravo ad uscire sui piedi del difensore nerazzurro e a mantenere inviolata la porta.

La gara di ritorno è in programma il 5 marzo: in palio ci sarà il pass per la finale.

IL TABELLINO

INTER-NAPOLI 0-1

MARCATORI: 57' Ruiz (N)

INTER (3-5-2): Padelli 6; Skriniar 5.5 (46' D'Ambrosio 6.5), De Vrij 5.5, Bastoni 6; Moses 6 (74' Sanchez 5.5), Barella 6, Brozovic 5, Sensi 5 (67' Eriksen 6.5), Biraghi 6; Lukaku 6, Lautaro Martinez 6.5

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6.5; Di Lorenzo 6.5, Manolas 6, Maksimovic 6, Mario Rui 6; Ruiz 7, Demme 6, Zielinski 6 (82' Allan s.v.); Callejon 6 (78' Politano s.v.), Mertens 6 (73' Milik 5.5), Elmas 5.5

AMMONITI: Skriniar (I), Manolas (N), Mario Rui (N), Ospina (N)

ESPULSI: Nessuno