Inter, Nainggolan riga dritto dopo la punizione: in anticipo alla Pinetina

Nainggolan nella giornata odierna si è presentato alla Pinetina con 15 minuti di anticipo rispetto all'inizio della seduta di allenamento.

Il big match in programma a San Siro il 26 dicembre tra Inter e Napoli non vedrà tra i suoi protagonisti il centrocampista belga Radja Nainggolan, che è stato sospeso dalla società nerazzurra per motivi disciplinari.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera il giocatore, nella mattinata odierna, si è presentato alla Pinetina con 15 minuti di anticipo rispetto all'orario di inizio della seduta per dimostrare la sua buona volontà e di aver compreso la lezione.

15 presenze e 3 goal complessivamente, l'ex Cagliari e Roma paga l'essere arrivato in ritardo alla vigilia di un match così importante e soprattutto la volontà del nuovo amministratore delegato Beppe Marotta di punire al massimo questo tipo di comportamenti.

Non è da escludere che la sospensione possa anche essere estesa al match del 29 dicembre contro l'Empoli. Nel frattempo dovrà pagare i 35.000 euro di multa previsti per questo genere di 'infrazione'.