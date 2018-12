Inter, Moratti: "Marotta nel giorno di Calciopoli, spero gli porti fortuna"

Massimo Moratti commenta la sentenza della Cassazione che ha confermato lo Scudetto 2006 all'Inter: "Me n'ero quasi dimenticato...".

Quella del 13 dicembre 2018 è stata una giornata decisamente importante per la storia dell'Inter: Giuseppe Marotta è stato nominato nuovo amministratore delegato per l'area sportiva, la Cassazione ha respinto il ricorso della Juventus confermando che lo Scudetto 2005/2006 resta nella bacheca dei nerazzurri.

Una casualità non da sottovalutare, soprattutto per l'ex patron Massimo Moratti che ai microfoni di 'Sport Mediaset' ha evidenziato proprio questa coincidenza: "Della vicenda di quello Scudetto me n'ero quasi dimenticato, anche se è stato meglio fare ulteriore chiarezza. Sentenza arrivata il giorno dell'ufficialità di Marotta? Spero che sia di buon auspicio per lui".

"Penso che anche lo stesso Agnelli si aspettasse tutto questo, - continua l'imprenditore milanese - è qualcosa di logico che farà sicuramente piacere ai tifosi interisti. Una conseguenza di ciò che era avvenuto in precedenza".

Nonostante l'eliminazione dalla Champions League, la stagione dell'Inter non è di certo finita qui: "È una questione psicologica, bisogna rimettere insieme i pezzi e andare avanti. Finire tra le prime quattro del campionato è più che possibile, l'Europa League è un'opportunità e non dimentichiamoci della Coppa Italia che non va sottovalutata".

Sulla possibilità che alcuni tifosi vip creino una cordata per affiancare Suning: "Sarebbe una grossa dimostrazione di passione, una bella idea con nomi credibili. Credo che possa far piacere anche a Zhang. Anche io sono stato contattato...".