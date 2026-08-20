Inter-Monza, anteprima di Serie A: i campioni iniziano la difesa dello Scudetto

Serie A - Game Week 1 22 ago 2026 - 12:30 Giuseppe Meazza

Inter-Monza inizia il 22 agosto 2026 alle 12:30 EST e alle 17:30 GMT.

Inter-Monza mentre prende il via la Serie A 2026-27

L'Inter inizia la difesa del titolo di Serie A a San Siro contro il neopromosso Monza, il cui ultimo periodo nella massima serie si era concluso con una sconfitta in questo stadio iconico.

L'Inter ha conquistato con autorità il suo 21° titolo di Serie A la scorsa stagione con 11 punti di vantaggio, segnando più gol di tutti (89) e subendo il quarto minor numero di reti a pari merito (35). Nella sua stagione d'esordio in panchina, il tecnico Cristian Chivu è diventato solo il quinto allenatore a vincere lo Scudetto nel suo primo anno al club. I nerazzurri non vincono due titoli consecutivi dal 2009-10. Denzel Dumfries è un'assenza di rilievo, mentre la coppia difensiva inglese composta da John Stones e Djed Spence è arrivata per rinforzare il reparto arretrato.

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Il Monza è tornato in massima serie dopo un anno di assenza attraverso i playoff di promozione della Serie B, pareggiando 2-2 nel risultato complessivo in finale, prima di ottenere la promozione in virtù del piazzamento in campionato. Il nuovo tecnico Ivan Jurić ha guidato venerdì scorso il 2-0 contro l'Avellino, squadra di categoria inferiore, conquistando il passaggio del turno in Coppa Italia, ma l'inizio della stagione di Serie A del Monza non potrebbe essere più duro con una trasferta sul campo dei campioni in carica. La sua più recente partita in massima serie è stata a San Siro, in una sconfitta per 2-0 contro il Milan. I biancorossi hanno chiuso all'ultimo posto la classifica 2024-25 con 18 punti. Un miglioramento è indispensabile se vogliono salvarsi questa volta.

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Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

L'Inter non ha particolari problemi di infortuni, mentre Matteo Pessina resterà fuori per il Monza per almeno quattro mesi a causa di un problema al ginocchio.

Il Monza ha segnato almeno 2 gol in sei delle sue ultime otto partite ufficiali in trasferta.

Lautaro Martinez non è riuscito a segnare nelle sue ultime due presenze nei precedenti, ma prima aveva messo a segno cinque reti in quattro partite contro il Monza.

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Notizie sulle squadre e rose

L'Inter si presenta all'esordio senza Henrikh Mkhitaryan, che è squalificato. Cristian Chivu non ha ancora una probabile formazione confermata in questa fase e non sono state segnalate assenze per infortunio. Ulteriori aggiornamenti sulla rosa saranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Il Monza non ha squalifiche o infortuni segnalati nei dati disponibili. Ivan Juric può contare su una rosa al completo in vista del ritorno della sua squadra in Serie A, anche se non è ancora stata resa nota una formazione confermata.

Stato di forma

Gli ultimi cinque risultati dell'Inter comprendono sia il precampionato sia le ultime settimane della stagione precedente. In questo periodo ha collezionato tre vittorie, un pareggio e un pareggio, segnando nove gol e subendone sette. L'uscita più recente è stata la vittoria per 2-1 in precampionato contro la Juventus, e c'è stato anche il pareggio per 1-1 con il Milan prima del successo contro il Manchester City. L'ultimo risultato ufficiale è stato il 3-3 con il Bologna in Serie A a maggio.

Le ultime cinque partite del Monza raccontano una storia più altalenante. Ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, segnando dieci gol e subendone dieci. L'impegno più recente si è concluso 3-3 contro il Calcio Padova in amichevole, e il miglior risultato del precampionato è stato il 4-2 contro il Milan Futuro. L'ultima uscita ufficiale è stata la sconfitta per 2-0 contro il Catanzaro in Serie B lo scorso maggio.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre è arrivato in un'amichevole precampionato nell'agosto 2025, quando la partita si è conclusa 2-2 con il Monza come squadra nominalmente di casa. Prima di allora, l'Inter aveva battuto il Monza 3-2 in una partita di Serie A al Giuseppe Meazza nel marzo 2025. Nelle ultime cinque sfide in tutte le competizioni, l'Inter ha vinto due volte, il Monza non ha mai vinto e due partite sono finite in parità, con le due squadre che hanno anche pareggiato 1-1 in Serie A nel settembre 2024.