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Serie A
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Giuseppe Meazza
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Inter-Monza, anteprima di Serie A: i campioni iniziano la difesa dello Scudetto

Serie A
Inter
Monza
L. Martinez
D. Spence

Anteprima completa della partita tra Inter e Monza in vista dell'inizio della stagione 2026-27 di Serie A. Parliamo di tattica, notizie sulle squadre, calciomercato e altro ancora.

crest
Serie A - Game Week 1
Giuseppe Meazza

Inter-Monza inizia il 22 agosto 2026 alle 12:30 EST e alle 17:30 GMT.

Inter-Monza mentre prende il via la Serie A 2026-27

L'Inter inizia la difesa del titolo di Serie A a San Siro contro il neopromosso Monza, il cui ultimo periodo nella massima serie si era concluso con una sconfitta in questo stadio iconico.

L'Inter ha conquistato con autorità il suo 21° titolo di Serie A la scorsa stagione con 11 punti di vantaggio, segnando più gol di tutti (89) e subendo il quarto minor numero di reti a pari merito (35). Nella sua stagione d'esordio in panchina, il tecnico Cristian Chivu è diventato solo il quinto allenatore a vincere lo Scudetto nel suo primo anno al club. I nerazzurri non vincono due titoli consecutivi dal 2009-10. Denzel Dumfries è un'assenza di rilievo, mentre la coppia difensiva inglese composta da John Stones e Djed Spence è arrivata per rinforzare il reparto arretrato.

Lautaro Martinez finale Coppa ItaliaGetty Images

Il Monza è tornato in massima serie dopo un anno di assenza attraverso i playoff di promozione della Serie B, pareggiando 2-2 nel risultato complessivo in finale, prima di ottenere la promozione in virtù del piazzamento in campionato. Il nuovo tecnico Ivan Jurić ha guidato venerdì scorso il 2-0 contro l'Avellino, squadra di categoria inferiore, conquistando il passaggio del turno in Coppa Italia, ma l'inizio della stagione di Serie A del Monza non potrebbe essere più duro con una trasferta sul campo dei campioni in carica. La sua più recente partita in massima serie è stata a San Siro, in una sconfitta per 2-0 contro il Milan. I biancorossi hanno chiuso all'ultimo posto la classifica 2024-25 con 18 punti. Un miglioramento è indispensabile se vogliono salvarsi questa volta.

AC Milan v AC Monza - Serie AGetty Images

Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

  • L'Inter non ha particolari problemi di infortuni, mentre Matteo Pessina resterà fuori per il Monza per almeno quattro mesi a causa di un problema al ginocchio.
  • Il Monza ha segnato almeno 2 gol in sei delle sue ultime otto partite ufficiali in trasferta.
  • Lautaro Martinez non è riuscito a segnare nelle sue ultime due presenze nei precedenti, ma prima aveva messo a segno cinque reti in quattro partite contro il Monza.
Thuram Lautaro Inter ComoGetty Images

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Inter - Monza

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
Formazione
Monza crest
Monza
MON
3-4-2-1
1J. Martinez31Y. Bisseck95A. Bastoni25M. Akanji7P. Zielinski17A. Diouf20H. Calhanoglu23N. Barella32F. Dimarco10L. Martinez94F. Esposito1S. Pizzignacco15F. Delli Carri60E. Kouadio44A. Carboni7R. Mangas8F. Ondoa9P. Cutrone28A. Colpani19S. Birindelli14E. Akinsanmiro10G. Varela
Monza crest
Monza
MON
3-5-2
Inter

Formazione titolare

Monza

Allenatore

  • C. Chivu
  • I. Juric

L'Inter si presenta all'esordio senza Henrikh Mkhitaryan, che è squalificato. Cristian Chivu non ha ancora una probabile formazione confermata in questa fase e non sono state segnalate assenze per infortunio. Ulteriori aggiornamenti sulla rosa saranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Il Monza non ha squalifiche o infortuni segnalati nei dati disponibili. Ivan Juric può contare su una rosa al completo in vista del ritorno della sua squadra in Serie A, anche se non è ancora stata resa nota una formazione confermata.

Stato di forma

INT

INT - Forma

KSC
V1-2
MCI
V1-1
MIL
D1-1
JUV
V1-2
BET
V1-0
Gol segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
MON

MON - Forma

GAL
V0-2
ARI
S1-3
MIL
V4-2
BSP
D3-3
AVE
V3-0
Gol segnato (subito)
13/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Gli ultimi cinque risultati dell'Inter comprendono sia il precampionato sia le ultime settimane della stagione precedente. In questo periodo ha collezionato tre vittorie, un pareggio e un pareggio, segnando nove gol e subendone sette. L'uscita più recente è stata la vittoria per 2-1 in precampionato contro la Juventus, e c'è stato anche il pareggio per 1-1 con il Milan prima del successo contro il Manchester City. L'ultimo risultato ufficiale è stato il 3-3 con il Bologna in Serie A a maggio.

Le ultime cinque partite del Monza raccontano una storia più altalenante. Ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, segnando dieci gol e subendone dieci. L'impegno più recente si è concluso 3-3 contro il Calcio Padova in amichevole, e il miglior risultato del precampionato è stato il 4-2 contro il Milan Futuro. L'ultima uscita ufficiale è stata la sconfitta per 2-0 contro il Catanzaro in Serie B lo scorso maggio.

Precedenti

Testa a testa

InterPareggioMonza
4
1
0
Amichevoli dei club
Monza badge
Monza
MON
2
Inter badge
Inter
INT
2
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
3
Monza badge
Monza
MON
2
FIN
Serie A
Monza badge
Monza
MON
1
Inter badge
Inter
INT
1
FIN
Serie A
Monza badge
Monza
MON
1
Inter badge
Inter
INT
5
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
2
Monza badge
Monza
MON
0
FIN
13Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo confronto tra queste due squadre è arrivato in un'amichevole precampionato nell'agosto 2025, quando la partita si è conclusa 2-2 con il Monza come squadra nominalmente di casa. Prima di allora, l'Inter aveva battuto il Monza 3-2 in una partita di Serie A al Giuseppe Meazza nel marzo 2025. Nelle ultime cinque sfide in tutte le competizioni, l'Inter ha vinto due volte, il Monza non ha mai vinto e due partite sono finite in parità, con le due squadre che hanno anche pareggiato 1-1 in Serie A nel settembre 2024.

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