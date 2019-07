Inter, la moglie di Nainggolan: "Sono malata, inizio la chemioterapia"

Momento sicuramente molto difficile per la famiglia Nainggolan: la moglie di Radja, Claudia Lai, ha infatti svelato pubblicamente di essere malata, raccontando nel dettaglio le proprie sensazioni poco prima della cura.

Segui la Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Intervenuta sul proprio profilo 'Instagram', la compagna del centrocampista dell' ha spiegato il suo dramma:

"E’ da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo.. è da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato cosi.. le giornate sono volate e con loro anche la mia allegria.. da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita.. la chemioterapia".

Un post condiviso da ✨🔮✨ℂℒᎯUⅅℐᎯ 𝒩𝒶𝒾𝓃𝑔𝑔𝑜𝓁𝒶𝓃 ✨🔮✨ (@claudia_lai_nainggolan) in data: 11 Lug 2019 alle ore 12:20 PDT

La donna trova poi la forza di andare avanti con il sostegno dei propri cari:

"E chi lo avrebbe mai detto che Claudia per una volta nella vita avrebbe avuto paura di iniziare una nuova giornata.. paura è dire poco.. che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta bestia. Ringrazio con tutto il cuore la famiglia e gli amici che mi hanno aiutata a vivere al meglio questo mese di relax dandomi tutta la forza e la positività necessaria ad affrontare tutto... ma soprattutto hanno saputo gestire ogni mio malumore (con un alto livello di sopportazione) In bocca al lupo a me e a tutte le persone che stanno vivendo il mio stesso incubo".