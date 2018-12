Inter-Milan, progetto stadio: sale l'area accanto al Meazza

Inter e Milan stanno ragionando sul nuovo stadio: tre opzioni in ballo, tra cui quella di ristrutturare San Siro.

Mentre il calcio giocato, con in primo piano il palcoscenico europeo, non sorride alla Milano del calcio, Inter e Milan cercano almeno di non sbagliare nulla in fase di progettazione. E per creare un futuro vincene, serve un nuovo stadio di proprietà, condiviso tra le due compagini.

Da questo punto di vista gli sviluppi erano fermi al comunicato congiunto di circa un mese fa, quando Inter e Milan hanno annunciato di aver avviato il progetto per la realizzazione di un nuovo stadio. Adesso si aprono tre possibili strade davanti alle due società come riporta 'La Gazzetta dello Sport'.

Ipotesi numero 1: Inter e Milan potrebbero ristrutturare San Siro con un progetto moderno. Si toglierebbe il terzo anello, portando la capiena totale a circa 60mila spettatori. In questa direzione sarebbero fondamentali le opere extra-calcio (museo potenziato, centro commerciale, cinema e tanto altro). Il Comune darebbe in concessione San Siro alle due squadre per i prossimi 99 anni.

Ipotesi numero 2: potrebbe nascere un nuovo stadio, proprio accanto all'attuale San Siro. Si potrebbe sfruttare l’area dell’ex Trotto: potrebbero esserci più certezze sul risultato finale rispetto al difficile ammodernamento dello stadio attuale e il cantiere andrebbe avanti accanto al vecchio San Siro senza creare problemi alle squadre. Proprio per questo sta crescendo questa ipotesi sempre di più.

Ipotesi numero 3: costruire un nuovo stadio, ma completamente in una nuova area. Si parla dell'ex Falck di Sesto San Giovanni: i contatti con i club ci sono stati, qui si potrebbe lavorare con più velocità, visto che la proprietà appartiene ai privati.