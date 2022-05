Inter-Milan Primavera dove vederla: Sportitalia o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

INTER-MILAN PRIMAVERA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Nella 33ª giornata del campionato Primavera 1 va in scena la super sfida tra Inter e Milan. Le due squadre, che a livello di prima squadra si contendono lo scudetto, si affrontano in un match che mette in palio punti preziosi per gli obiettivi delle due formazioni, attualmente in zone di classifica diverse.

L'Inter di Chivu è al secondo posto, alle spalle della Roma, con 62 punti. I nerazzurri, che si sono già assicurati un posto nelle finali scudetto, hanno collezionato finora 18 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte in questo campionato.

Dall'altra parte, il Milan deve conquistare la salvezza ed evitare di dover passare per i playout. I rossoneri hanno cambiato guida tecnica: Christian Terni ha preso il posto dell'esonerato Federico Giunti. Il nuovo allenatore ella Primavera ha esordito sulla panchina rossonera lo scorso 29 aprile: sconfitta per 3-1 in rimonta contro l'Empoli.

All'andata fu l'Inter a imporsi in casa del Diavolo grazie alle reti di Casadei nel primo tempo e Peschetola nella ripresa: il goal del momentaneo 1-1 porta la firma di Nasti. I nerazzurri hanno conquistato due successi in altrettante sfide nella passata stagione: 3-0 nel girone d'andata e 1-0 in quello di ritorno.

In questa pagina troverete questo e molto altro su Inter-Milan Primavera: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO INTER-MILAN PRIMAVERA

La sfida tra l'Inter e il Milan Primavera andrà in scena lunedì 9 maggio 2022, al Suning Youth Development Centre. Il calcio d'inizio è programmato alle ore 17:00.

DOVE VEDERE INTER-MILAN PRIMAVERA IN TV

Sarà Sportitalia, che detiene i diritti del campionato Primavera 1, a trasmettere il confronto 'giovanile' tra Milan e Inter. Basterà sintonizzarsi sul canale 225 di Sky, oppure sul 60 del digitale terrestre.

INTER-MILAN PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING

Sportitalia consente di vedere i suoi eventi anche in streaming, tramite il suo sito ufficiale accessibile tramite pc e notebook. In alternativa, è possibile scaricare l'applicazione per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-MILAN PRIMAVERA

INTER (4-3-1-2): Botis; Silvestro, Hoti, Cortinovis, Carboni; Casadei, Sangalli, Fabbian; Peschetola; Jurgens, Zuberek. All. Chivu

MILAN (4-4-2): Desplanches; Borges, Coubis, Stanga, Incorvaia; Gala, Robotti, Eletu, Di Gesù; Nasti, Roback. All. Terni