Inter-Milan Primavera 2-2: il Diavolo la riprende all'88', nerazzurri beffatti

Un derby pirotecnico, con goal e spettacolo e senza esclusione di colpi. Quella andato in scena al 'Centro Sportivo Facchetti' di Milano tra Inter e Milan Primavera è stata una stracittadina che non ha deluso le attese.

Le due formazioni Under 19 si sono sfidate nel match valido per la 33ª giornata del Campionato Primavera, in una gara - terminata sul risultato di 2-2 - che metteva in palio punti preziosi per gli obiettivi delle due squadre.

Da una parte l'Inter di Chivu, che ha sprecato l'occasione di blindare il secondo posto e conquistare l'accesso diretto alle 'Final Four'. Dall'altra il Milan di Christian Terni, succeduto all'esonerato Federico Giunti due settimane fa, alla disperata ricerca di punti salvezza.

Novantacinque minuti di passione, novantacinque giri d'orologio di grande agonismo. Inter e Milan Primavera hanno lottato fino alla fine, portando a casa un punto a testa che non accontenta nessuno.

Nonostante un inizio di marca nerazzurra, a sbloccare il risultato al 18' ci ha pensato l'attaccante rossonero Marco Nasti che, servito da Gala, ha saltato prima Hoti e poi Cortinovis prima di battere Botis con un rasoterra.

La reazione della squadra di Chivu arriva in avvio di ripresa: i nerazzurri tornano in campo con la giusta cattiveria agonistica e trovano il pari con Franco Carboni, che con un cross morbidissimo inganna il portiere avversario Desplanches e firma la rete dell'1-1.

L'Inter continua a spingere e ribalta il risultto al 57'. Azione insistita dei nerazzurri con Valentin Carboni che recupera la palla dopo una respinta corta di Desplanches, in uscita su Jurgens e serve un cross al bacio per Fabbian, che ha tutto il tempo di mandare la palla in fondo al sacco a porta vuota.

Gli uomini di Terni tentano la reazione ma al 77' arriva l'espulsione di Bosisio. Il difensore, già ammonito, interviene su Grygar: scontro durissimo, con l'arbitro che opta per il secondo giallo per il calciatore rossonero.

Quando il match sembra indirizzato verso i canali nerazzurri, arriva la giocata a due giri di lancette dal 90' che cambia il destino del match. El Halili controlla la sfera al limite dell'area e lascia partire una conclusione mancina rasoterra che finisce all'angolino e beffa Botis.

Nel finale, l'Inter si getta in avanti a caccia del 3-2, ma prima Silvestri e poi Fabbian sprecano la chance per la vittoria dei nerazzurri.

Dopo cinque minuti di recupero, il direttore di gara decreta la fine delle ostilità. L'Inter si avvicina al traguardo del secondo posto, mentre il Milan resta in zona playout. I nerazzurri attendono l'esito della sfida di mercoledì tra Cagliari e Juve, con il mancato successo degli isolani che regalerebbe la qualificazione diretta alle semifinali. Il Milan, invece, pareggia una gara che si era messa male e può guardare con fiducia allo scontro diretto con il Genoa: in palio ci sarà la permanenza in Primavera 1.

IL TABELLINO

INTER-MILAN PRIMAVERA 2-2

MARCATORI: 17' Nasti (M), 46' F. Carboni (I), 58' Fabbian (I), 89' El Hilali (M)

INTER (4-3-1-2): Botis, Silvestro, Hoti, Cortinovis, F. Carboni, Fabbian, Sangalli (87' Nunziatini), Casadei (77' Moretti), Peschetola (46' V. Carboni), Jurgens (67' Abiuso), Zuberek (77' Grygar). All. Chivu.

MILAN (4-4-2): Desplanches, Coubis, Bosisio, Stanga, Borges, Foglio (65' Marshage), Robotti (69' Eletu), Gala (65' Traorè), Bozzolan (53' Incorvaia), Nasti, Lazetic (53' El Hilali). All. Terni.

AMMONITI: Casadei (I), Bozzolan (M), Robotti (M).

ESPULSO: Bosisio (M).

ARBITRO: Tremolada.