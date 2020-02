Inter-Milan, le pagelle: De Vrij perfetto, Ibrahimovic sfiora la doppietta

Nell’Inter De Vrij e Barella su tutti, Lukaku è un leader. Al Milan non basta Ibrahimovic, Romagnoli va in tilt con i compagni.

Le pagelle di - :

DE VRIJ 7.5 - La sua partita è praticamente perfetta. In una serata tutt'altro che brillante dei due compagni di reparto, l'olandese nel primo tempo è l'unico a salvarsi, mettendo la pezza in almeno un paio di situazioni delicate. Nella ripresa, poi, giganteggia letteralmente togliendosi anche lo sfizio di realizzare il goal del 3-2 con una torsione da campione.

IBRAHIMOVIC 7 - E' il valore aggiunto di una squadra che senza di lui non avrebbe identità. Vola in cielo per offrire l'assist a Rebic, poi fa goal sotto la Curva Nord, nel finale va vicino al pari che gli avrebbe permesso di rovinare la festa ai suoi ex tifosi: soltanto il palo gli nega la doppietta.

BARELLA 7.5 - Nel primo tempo, come i compagni, fa fatica pur essendo uno dei pochi a non demeritare. Nella ripresa è ovunque, non si ferma mai, è un motorino sempre in azione e nei minuti finali è decisivo con una serie di recuperi palla da record.

ROMAGNOLI 5 - Si capisce subito che non è la sua serata quando Lukaku gli scappa e lui arranca per parecchi metri nel tentativo di rincorrerlo. Pian piano sembra rialzarsi, ma poi va in tilt insieme a tutta la squadra, perdendosi anche De Vrij in occasione del goal.

LUKAKU 7 - E' il leader della squadra: anche quando le cose vanno male, il belga chiede palla, la coccola, la protegge, la smista. Non placa la sua fame di goal nemmeno durante il recupero: prima Brozovic lo ignora, poco dopo Moses gli mette sulla testa il pallone del 'game over' per il Milan.

CALHANOGLU 6 - Nel primo tempo gioca quasi a uomo su Brozovic, azzerando i rifornimenti per i nerazzurri e riuscendo ad essere anche pericoloso in zona-goal, colpendo il palo dopo pochi minuti. Nella ripresa cala e con lui cala tutto il Milan.

INTER (3-5-2): Padelli 4.5; Godin 5, De Vrij 7.5, Skriniar 5; Candreva 6 (80' Moses 6.5), Barella 7.5, Brozovic 7, Vecino 7, Young 6 (95' Biraghi); Lukaku 7, Sanchez 6 (71' Eriksen 6.5)

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 6; Conti 5, Kjaer 4.5, Romagnoli 5, Hernandez 6; Kessié 5.5 (81' Paqueta s.v.), Bennacer 6; Castillejo 5.5 (80' Leao s.v.), Calhanoglu 6, Rebic 6 (84' Bonaventura s.v.); Ibrahimovic 7