Inter-Milan, le pagelle: un derby che parla francese, Giroud e Maignan decisivi

HANDANOVIC 5 - Nel primo tempo è bravissimo su Tonali, poi però rovina tutto con l'incertezza che costa il derby all'Inter.

SKRINIAR 5.5 - Gioca una buona gara, ma è nervoso (a volte fin troppo) e nel finale crolla.

DE VRIJ 5 - Giroud non gli dà molto da fare fino al minuto 75: dopo, però, è un bagno di sangue. Sul secondo goal resta di sasso a guardare la finta del francese.

BASTONI 6 - A differenza di altre partite spinge meno, ma in fase di copertura è impeccabile. (82' DARMIAN S.V.)

DUMFRIES 7 - Segna, poi si divora un goal, ma in ogni caso è una spina nel fianco sinistro del Milan per l'intera durata del match. Non facile quando dall'altra parte gioca un certo Theo Hernandez.

BARELLA 6.5 - Solita ottima prestazione del centrocampista tuttofare dei nerazzurri.

BROZOVIC 6 - Viaggia un po' a corrente alternata, ma specialmente finché l'Inter conduce la gara, non sbaglia praticamente nulla. (82' VECINO S.V.)

CALHANOGLU 6 - Ha un buon impatto sulla gara, pur non distinguendosi per giocate particolarmente significative. Come spesso accade, nel campo come nella vita, la sua importanza si nota quando lascia il posto a Vidal. (73' VIDAL 5 - Ancora una volta entra male a gara in corso).

PERISIC 7 - Esce in campo davanti a una meritata standing ovation, frutto del goal che - fino a quel momento - stava decidendo il derby. Strappi, dribbling, recuperi difensivi: il croato non si risparmia mai. (70' DIMARCO 5.5 - Entra in una fase di gara non semplice e imbarca acqua come tutta la squadra)

DZEKO 6 - Con la sua fisicità mette in difficoltà Kalulu e Romagnoli, prezioso nel gioco coi compagni ma si vede poco dalle parti di Maignan.

LAUTARO 6 - Corre, lotta, si fa apprezzare per un paio di sponde e di aperture da campione, ma gli manca il guizzo vincente. (70' SANCHEZ 5.5 - Perde, seppur forse subendo fallo, il pallone che stravolge la storia della partita. Oltre a questo, si fa notare pochissimo).

MILAN

MAIGNAN 7,5 - Se il passivo non è più pesante per il Milan è tutto merito del portiere francese, reattivo tra i pali e coraggioso nelle uscite.

CALABRIA 5 - Perisic lo mette in difficoltà in ogni affondo, serata difficile per il terzino rossonero.

KALULU 6 - Cerca di cavarsela con tutti i mezzi possibili per tenere botta contro Lautaro e Dzeko.

ROMAGNOLI 5,5 - Si becca subito un giallo, mancando l'anticipo su Dzeko, che lo condiziona e lo costringe a non rischiare mai l'intervento.

HERNANDEZ 4,5 - Quando è chiamato a difendere mostra tutti i suoi limiti, Dumfries lo sovrasta fisicamente e lo inibisce nelle sgroppate. Il rosso nel finale arriva dopo una serata di nervi tesi.

BENNACER 5,5 - Corre spesso a vuoto, sembra in grossa difficoltà nel primo tempo ma cresce col passare dei minuti. (80' KRUNIC sv)

TONALI 7 - Ancora una prestazione di presonalità del giovane centrocampista bresciano, tra i pochi a non perdere la bussola nel primo tempo da incubo del Milan.

SAELEMAEKERS 5 - Inconcludente in fase offensiva, troppo leggero nei contrasti, cambio scontato all'intervallo. (46' MESSIAS 5,5 - Il suo ingresso non aggiunge imprevedibilità, cerca sempre il sinistro e anche gli avversari lo sanno)

KESSIE 5- La mossa di Pioli di piazzarlo da finto trequartista a disturbare Brozovic non porta i frutti sperati. Compassato e poco propositivo. (58' DIAZ 6,5 - Lo spagnolo, forse motivato dall'esclusione iniziale, è l'uomo che dà la scossa ai rossoneri, provando a creare scompiglio con i suoi guizzi)

LEALO 5,5 - Ci si aspettava di più dal portoghese, una delle stelle annunciate di questo derby. Non riesce a sprigionare la sua velocità, nè a creare pericoli nell'uno contro uno.

GIROUD 7,5 - La notte di Oliviero: per oltre 70 minuti è isolato, quasi avulso dalla partita, ma con una doppietta da bomber vero riscrive il derby.

