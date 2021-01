Inter-Milan, Kjaer sostituito dopo 20 minuti: fuori per infortunio

Problema muscolare per il difensore danese nel corso del primo tempo del derby, sostituito dall'esordiente Tomori.

- non inizia con il piede giusto per la squadra di Stefano Poli. Il derby di Coppa di Simon Kjaer è infatti durato soltanto 20 minuti a causa di un problema fisico.

Il difensore danese ha rimediato quello che sembra essere un infortunio muscolare, probabilmente in un contrasto con Alexis Sanchez al limite della propria area.

L'ex e si è poi sdraiato al suolo per fermare il gioco e chiedere il cambio. Così Pioli è stato immediatamente costretto a spendere uno slot e il primo cambio.

Altre squadre

Al posto di Kjaer è stato mandato in campo Fikayo Tomori, appena arrivato al Milan e chiamato a fare il suo debutto assoluto in rossonero entrando a freddo in una partita molto delicata e sentita.

Per Kjaer non è il primo stop della stagione: aveva già saltato tutto il mese di dicembre a causa di un problema muscolare.