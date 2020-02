Inter-Milan, è ora del Derby: Eriksen sfida il recuperato Ibrahimovic

Dopo tanto attesa è arrivato il giorno della stracittadina milanese: l'Inter deve vincere per agganciare la Juve, il Milan per la rincorsa Champions.

E' arrivato il grande giorno. A San Siro, ore 20:45, Milano si ferma per il Derby tra e . I 'padroni di casa' hanno l'opportunità di agganciare la dopo la sconfitta di per provare a continuare a lottare per lo Scudetto da vicino, mentre gli ospiti cercano la svolta della stagione così da inseguire il sogno .

Sarà un Derby con una sola punta per entrambe le squadre, decise a modificare il proprio schema d'attacco per superare gli avversari. Nessun tridente, nessun modulo a due punte, ma una formazione con difesa e centrocampo a farla da padrone.

Nell'Inter Lukaku, vista la squalifica di Lautaro Martinez e un Esposito che potrebbe non reggere l'urto di una così importante sfida, sarà supportato dal nuovo arrivato Eriksen, alla prima vera prova essenziale con la sua nuova maglia. Young e Candreva (favorito su Moses) esterni, con Barella, Brozovic e Vecino interni.

Altre squadre

Davanti a Padrelli ci saranno De Vrij e Skriniar, insieme a loro D'Ambrosio. Quest'ultimo è favorito sia su Godin, mentre Bastoni è out causa squalifica alla pari del già citato Lautaro e di Berni (infortunati, invece, Handanovic, Borja Valero e Gagliaridni. In porta, Padelli.

A meno di sorprese è recuperato Ibrahimovic, pronto a guidare l'attacco del Milan nel 4-4-1-1 disegnato da Pioli. Alle sue spalle dovrebbe agire Calhanoglu, con un centrocampo che in virtù dell'assenza di Krunic vedrà Bennacer e Kessiè come centrali e gli sterni Bonaventura-Castillejo.

Donnarumma sarà regolarmente in campo tra i pali per il Milan, mentre Conti e Theo Hernandez giocheranno come terzini. Infine al centro si vedranno Kjaer e Romagnoli, mentre partiranno dalla panchina sia Musacchio che Rebic. Fuori anche Leao

All'andata, lo scorso 21 settembre, sono stati Brozovic e Lukaku a dare la vittoria all'Inter: conferma o riscatto in palio a San Siro.

Le probabili formazioni di Inter-Milan.

INTER (3-5-1-1): Padelli; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Eriksen, Lukaku

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kajer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Ibrahimovic