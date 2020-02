Inter-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Inter sfida il Milan nel Derby della Madonnina, posticipo serale della 23ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

L' di Antonio Conte sfida il di Stefano Pioli nel Derby della Madonnina, posticipo domenicale serale della 23ª giornata di . La stracittadina milanese torna, dopo anni, a ricoprire un ruolo fondamentale sulle sorti del campionato.

I nerazzurri sono secondi in classifica con 51 punti, frutto di 15 vittorie, 6 pareggi e una sconfitta, e con un successo acciufferebbero in vetta i rivali della , dal canto loro i rossoneri, scivolati in 8ª posizione dopo le vittorie negli anticipi di e , hanno 32 punti con un cammino di 9 vittorie, 5 pareggi e 8 k.o., e vincendo il Derby si porterebbero al 6° posto.

Negli 85 Derby giocati nella Serie A a girone unico con i nerazzurri come padroni di casa, il bilancio è favorevole a questi ultimi con 32 vittorie, 30 pareggi e 23 vittorie rossonere. L'Inter è imbattuta da 8 sfide consecutive come squadra ospitante. Analizzando invece i Derby di Milano disputati a febbraio, emerge che il Milan ne ha persi soltanto 2 su 14, nel 1962 e nel 2009, collezionando per il resto 4 vittorie e 8 pareggi, fra cui l'ultimo nel 2013, terminato 1-1.

Le due formazioni milanesi si dividono il record dei clean sheet in questo campionato, ben 8 per ciascuna. Molto diverso è invece il dato sulle reti segnate di testa: da un lato l'Inter è la squadra ad averne segnati di più con questo fondamentale, ben 9, mentre dall'altro il Milan è la squadra che ne ha realizzate di meno, solo una.

In caso di successo senza prendere goal, Antonio Conte diventerebbe il primo tecnico nella storia dell'Inter a vincere i primi due Derby della Madonnina giocati mantenendo inviolata la propria porta. I nerazzurri arrivano da 3 pareggi e una vittoria nelle ultime 4 giornate, i rossoneri invece hanno collezionato 3 vittorie consecutive e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate in campionato.

Zlatan Ibrahimovic è il grande ex della sfida: lo svedese ha vinto 3 Scudetti in nerazzurro, collezionando complessivamente 66 goal in 117 presenze in tutte le competizioni. Per lui sono 5 le reti realizzate contro l'Inter da avversario nel campionato di Serie A su un totale di 7 partite giocate.

Il belga Romelu Lukaku è il bomber dell'Inter in Serie A con 16 goal all'attivo, mentre l'esterno sinistro Theo Hernández è il giocatore più prolifico del Milan con 5 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

INTER-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Milan

Inter-Milan Data: 9 febbraio 2020

9 febbraio 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO INTER-MILAN

Inter-Milan si disputerà la sera di domenica 9 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Fabio Maresca della sezione di , è in programma alle ore 20.45. Sarà il 172° Derby della Madonnina in Serie A.

Il Derby della Madonnina Inter-Milan sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky, e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della sfida sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire il Derby della Madonnina, Inter-Milan, anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositvi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare l'apposita app per sistemi Android e iOS, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Una valida alternativa per vedere il Derby di Milano in diretta streaming è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Conte recupera in extremis Handanovic, ma il portiere sloveno dovrebbe partire dalla panchina, con Padelli confermato titolare. In difesa out Bastoni per squalifica, D'Ambrosio è favorito su Godin per completare la linea a tre con De Vrij e Skriniar. In mediana a destra Candreva è favorito su Moses, come a sinistra Young su Biraghi e Asamoah. In mezzo in regia si rivedrà Brozovic, pienamente ristabilito dall'infortunio, con Barella e Vecino mezzali ai suoi lati. Davanti, squalificato Lautaro Martínez, sono due le opzioni: la più probabile è che giochi dal 1' il danese Eriksen come trequartista alle spalle di Lukaku, ma non è da escludere una partenza da titolare di Alexis Sánchez in coppia con il belga. In questa seconda ipotesi, Eriksen agirebbe da mezzala sinistra sulla linea dei centrocampisti, con Vecino che scivolerebbe in panchina.

Pioli vuole una squadra equilibrata e pensa ad un 4-4-1-1. Davanti è recuperato dall'influenza il grande ex Zlatan Ibrahimovic, alle cui spalle potrebbe agire sulla trequarti Calhanoglu. A centrocampo Castillejo e Bonaventura saranno le due ali, mentre Kessié dovrebbe affiancare il regista Bennacer in mezzo. Fra i pali ci sarà Gianluigi Donnarumma, davanti a lui Musacchio (in vantaggio su Kjaer) e Romagnoli saranno i due centrali difensivi, con Conti, favorito su Calabria, e Theo Hernández, come terzini. Indisponibile, oltre al lungodegente Duarte, anche Krunic, per una frattura da stress al piede destro.

INTER (3-5-1-1): Padelli; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Eriksen; R. Lukaku.

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Ibrahimovic.