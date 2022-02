Inter-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

INTER-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Milan

Data: 5 febbraio 2022

5 febbraio 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale Tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali sudamericane, la Serie A torna col botto. Inter e Milan danno vita a un derby da mille e una notte, tra una classifica che potrebbe già prendere una piega ben precisa e l'ovvio prestigio derivante dalla vittoria ottenuta in una delle classicissime del pallone italiano.

Segui Inter-Milan solo su DAZN. Attiva ora

L'Inter è prima in classifica con 53 punti, 4 in più rispetto alle due seconde, ovvero il Milan e il Napoli, ma con la partita non disputata a Bologna ancora da recuperare. Si comprende bene, dunque, l'importanza di un derby che potrebbe lanciare la formazione di Inzaghi in fuga e, al contrario, consentire agli uomini di Pioli di rimanere in scia per la vetta.

La gara d'andata tra Milan e Inter si è disputata il 7 novembre e le emozioni non sono mancate: 1-1 il risultato finale, con goal su calcio di rigore dell'ex Çalhanoglu, pareggio milanista grazie a un'autorete di de Vrij e secondo penalty parato da Tatarusanu a Lautaro Martinez.

Di seguito tutte le informazioni sulla grande sfida tra Inter e Milan: dove vederla in tv e streaming e le formazioni.

ORARIO INTER-MILAN

Inter-Milan, stracittadina valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, si giocherà a San Siro nel tardo pomeriggio di sabato 5 febbraio 2022. Il calcio d'inizio della sfida tra la formazione di Simone Inzaghi e quella di Stefano Pioli è in programma alle ore 18.00.

DOVE VEDERE INTER-MILAN IN TV

Inter-Milan sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su DAZN, che ha acquistato i diritti di tutte le partite della Serie A fino al 2024. Sarà possibile assistere al match scaricando l'app su una smart tv o su un Android tv, in quest'ultimo caso grazie a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

A raccontare Inter-Milan in diretta su DAZN sarà Pierluigi Pardo. Al suo fianco, nel ruolo di seconda voce, ci sarà invece Marco Parolo.

INTER-MILAN IN DIRETTA STREAMING

Inter-Milan sarà visibile anche in diretta streaming, sempre tramite DAZN: in questo caso gli abbonati potranno accedere al sito della piattaforma oppure scaricare l'app, in entrambi i casi su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-MILAN

Inter con il classico 3-5-2 e un solo dubbio di formazione riguardante la fascia destra del centrocampo: Dumfries è in vantaggio su Darmian. Sulla corsia opposta ci sarà Perisic, anche perché il neo acquisto Gosens non è ancora abile e arruolabile. Davanti Dzeko e Lautaro Martinez, con l'altro volto nuovo Caicedo inizialmente in panchina.

Il Milan non dovrebbe recuperare Ibrahimovic: pronto Giroud in attacco. In forte dubbio anche il rientro di Tomori: si scalda la coppia Kalulu-Romagnoli. Pioli potrebbe proporre Kessie nella posizione di trequartista al posto di Brahim Diaz, con Bennacer inserito nei due di centrocampo assieme a Tonali.

L'articolo prosegue qui sotto

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud.