Inter-Milan dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inter e Milan si affrontano nei quarti di finale di Coppa Italia: tutto sulle formazioni e su come seguire il match in tv e streaming.

INTER-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 26 gennaio 2021

26 gennaio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale : Rai Uno

Streaming: RaiPlay

Si apre con un match dal fascino straordinario il quadro dei quarti di finale di Coppa . Nella prima tra le quattro gare in programma, Inter e Milan saranno protagoniste di un Derby di Coppa.

Quella che andrà in scena non sarà solo una sfida tra due squadre da sempre divise da un’accesa rivalità, ma sarà anche una partita che vedrà opposte le prime due della classe in campionato.

L’ Inter , che come il Milan ha iniziato il suo percorso nel torneo negli ottavi di finale, nel turno precedente ha eliminato la grazie ad una rete di Lukaku che al 119’ ha fissato il risultato sul definitivo 2-1.

Altre squadre

Se i nerazzurri hanno avuto bisogno dei supplementari per espugnare il Franchi , il Milan si è dovuto spingere fino ai calci di rigore per avere la meglio sul . A San Siro è finita 5-4 dopo lo 0-0 maturato nei 120’ di gioco.

Il prossimo sarà il Derby della Madonnina numero venticinque con . I bilancio complessivo vede in vantaggio il Milan in virtù delle 10 vittorie ottenute a fronte di 7 pareggi e 7 sconfitte.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Inter-Milan: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO INTER-MILAN

Inter-Milan , sfida valida per i quarti di finale dell’edizione 2020/2021 della Coppa Italia , si giocherà allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Gara ovviamente a porte chiuse così come stabilito dalle norme adottate per contrastare la pandemia. Calcio d’inizio programmato alle 20.45. L'arbitro sarà Paolo Valeri.

Il Derby di Coppa che vedrà protagoniste Inter e Milan , verrà trasmesso in diretta e esclusiva dalla Rai , ovvero l’emittente che detiene i diritti della competizione. La sfida sarà visibile su Rai Uno .

Come di consueto, per la partita è prevista anche la trasmissione in . Inter-Milan sarà quindi visibile grazie alla piattaforma RaiPlay attraverso dispositivi come pc e notebook (collegandosi al sito ufficiale) o ancora smartphone e tablet (tramite l’apposita app).

C’è un altro modo per non perdersi un solo istante di Inter-Milan : la diretta testuale proposta da Goal . Vi racconteremo tutte le fasi salienti e gli eventi della sfida del Meazza minuto per minuto dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Conte si affiderà al consueto 3-5-2. In difesa ancora out per infortunio D’Ambrosio, potrebbe quindi toccare a Skriniar, De Vrij e Kolarov. A centrocampo Brozovic e Vidal verso la conferma, mentre a sinistra Perisic potrebbe prendersi una maglia da titolare a discapito di Young. Hakimi preme a destra, ma potrebbe riposare: spazio a Darmian. In attacco spazio a Lukaku e probabilmente Sanchez: turno di riposo per Lautaro Martinez.

Nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli non ci sarà lo squalificato Donnarumma, tra i pali toccherà quindi a Tatarusanu. In difesa si rivedrà Romagnoli al centro, turno di riposo per Calabria che verrà sostituito da Dalot mentre il duo di mediana dovrebbe essere composto da Meité e Kessié. In attacco, a supporto dell’unica punta Ibrahimovic, potrebbero esserci Saelemaekers, Brahim Diaz e Leão. Non convocati Mandzukic e Tonali, oltre a Bennacer, Gabbia e Calhanoglu.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Ibrahimovic.