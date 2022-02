Il riscatto di Giroud: da fantasma a eroe del Milan

Con Ibrahimovic ancora fuori causa problema al tendine d'Achille - che lo svedese si trascina da tempo - nel Derby meneghino tra Inter e Milan, Stefano Pioli ha puntato su Olivier Giroud come centravanti del suo consueto 4-2-3-1. Sostituto naturale del fuoriclasse svedese, il compagno di squadra ha deluso per gran parte della gara. Prima di deciderla.

Sembrava una stracittadina contro l'Inter decisamente da dimenticare per Giroud, fantasma del Milan nell'area nerazzurra. Appena due tocchi in area per l'ex Chelsea (Campione d'Europa in carica), nessuna conclusione verso la porta di Handanovic e grande imprecisione per tutta la gara. Poi, al 75', tutto è cambiato.

Rimasto in campo, con Daniel Maldini che aveva appena iniziato il riscaldamento davanti a possibili stravolgimenti tattici rossoneri, Giroud è scattato sul filo del gioco ad un quarto d'ora dalla fine, assaltando il pallone arrivato dopo la deviazione del tiro di Brahim Diaz.

Palla alle spalle di Handanovic, rapido check VAR da parte dell'arbitro Guida. Palla a centrocampo e nuova fiducia per il rossonero e tutto il Milan a caccia del -1 in classifica in caso di vittoria del team Pioli.

Colpita dai rossoneri dopo aver dominato per larga parte la gara, l'Inter si è sfilacciata, stupida dal pareggio subito. Ci ha ripensato così Giroud a battere Handanovic, con un goal da attaccante di classe: al 78' stop col tacco a superare De Vrij e sinistro improvviso che il portiere avversario non è riuscito a respingere.

Per Giroud due tiri nello specchio, due goal ed ennesimo centro nei Derby, dopo quelli messi a segno durante l'era londinese con la maglia dell'Arsenal prima e del Chelsea poi. Dopo la doppietta, il francese è riuscito anche a migliorare la propria precisione in termini di passaggi e stop.

Sono ora sette le reti messe a segno da Giroud nella Serie A 2021/2022, otto (visto un centro in Coppa Italia) da quando è approdato al Milan. Le più importanti, quelle che lo rendono idolo dei tifosi del Diavolo, comunque vada il resto della sua annata o il suo futuro, a tinte rossonere o meno.