Inter-Milan, addio a 'San Siro': il nuovo stadio sorgerà di fronte e potrebbe essere interrato

L'Inter ha sposato il progetto del Milan per costruire un nuovo stadio di fronte a 'San Siro', il vecchio impianto dovrebbe essere demolito.

Il dado sembra tratto, l' del calcio presto potrebbe salutare definitivamente il tempio di tante epiche battaglie: e infatti, secondo 'La Gazzetta dello Sport', viaggiano compatte verso la costruzione di un nuovo stadio che comporterebbe la demolizione di 'San Siro'.

Il nuovo impianto sorgerebbe proprio di fronte, nell'area che attualmente ospita i parcheggi. Il progetto prevede uno stadio di circa 60 mila spettatori, parzialmente interrato per ridurre l'impatto acustico, e la sua costruzione dovrebbe costare circa 600 milioni di euro. Cifra ovviamente da suddividere tra i due club.

Il Comune di Milano, come ammesso dal sindaco Sala, preferirebbe ancora che Inter e Milan ammodernassero 'San Siro' ma i tempi sarebbero praticamente doppi rispetto alla realizzazione del nuovo stadio che dovrebbe essere pronto in 30 mesi, a cui ne vanno aggiunti 18 per il necessario iter burocatrico.

Ecco perché alla fine l'Inter ha sposato il progetto del Milan e accettato l'idea di abbandonare per sempre 'San Siro'. Lo storico stadio, inaugurato nel 1926 e ristrutturato più volte, dovrebbe essere abbattuto una volta realizzato il nuovo impianto a meno che non sorgano problemi legali.

Il sindaco Sala infatti ha spiegato come la Soprintendenza stia verificando se esistano vincoli che impediscano la demolizione di 'San Siro'. In caso contrario la strada sembra tracciata: Inter e Milan sono pronte a voltare pagina.