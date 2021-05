Inter, Marotta accantona la Superlega: "Progetto archiviato"

Una importante riunione tra i venti club di Serie A si è tenuta stamattina a Milano: in rappresentanza dell'Inter c'era Giuseppe Marotta, intercettato dai giornalisti presenti a margine dell'assemblea.

L'amministratore delegato nerazzurro ha ufficialmente accantonato il progetto della Superlega, pur continuando a lavorare verso una direzione più sostenibile per il calcio dal punto di vista economico.

"Sono state affrontate diverse tematiche in un clima molto cordiale. L'atmosfera è positiva. In tanti vogliono mettersi a disposizione per cercare un nuovo modello di sostenibilità per il calcio, per guardare ad un futuro che al momento è difficile. Il discorso relativo alla Superlega è stato archiviato".