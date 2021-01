Inter, Marotta sulla possibile cessione: "Suning valuta le opportunità"

Beppe Marotta a margine della sfida con la Fiorentina parla delle voci sulla cessione dell'Inter: "Queste voci non ci devono condizionare".

Nelle ultime settimane si è parlato tanto di una possibile cessione da parte di Suning, che potrebbe così tirarsi fuori (almeno in parte) dalla proprietà dell'.

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di 'Rai Sport' a margine di -Inter, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa . Argomento: proprio le voci sulla possibile cessione del club nerazzurro.

"Suning sta valutando le opportunità nell'interesse dell'Inter e del suo blasone storico. Queste voci non ci devono condizionare".

Si tratta della primissima volta che un componente dell'Inter, per altro autoritario come l'amministratore delegato Beppe Marotta, parla riguardo questo tema e per di più conferma le intenzioni di Suning.