Inter, Marotta sul caso Icardi: "A breve la proposta di rinnovo del contratto"

Marotta: "Siamo certi che questa querelle con Icardi si possa risolvere. A Wanda ho promesso che presenteremo a breve una proposta".

Prima del fischio d'inizio di Inter-Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport ha parlato l'amministratore delegato Beppe Marotta, che ha voluto fare chiarezza riguardo la delicata situazione che riguarda il bomber nerazzurro Mauro Icardi.

In primis Marotta ha voluto esprimere vicinanza a Wanda Nara per lo spiacevole episodio di sabato, con un sasso che ha colpito la sua auto.

"Davanti alla situazione del sasso mi sembrava il minimo esprimere solidarietà e vicinanza alla famiglia. Ho scambiato dei messaggi con Wanda, è stata educata e riconoscente. Così come noi la consideriamo corretta nei nostri confronti, ma ci sono dei principi che si devono rispettare e quindi la società deve prendere delle decisioni, ma non si è parlato mai di esclusione".

Grande merito viene riconosciuto a Spalletti nella gestione dello spogliatoio in questo momento così delicato.

"Non è questione di fare un passo noi o lui. In tutto questo il ruolo dell'allenatore è stato importante, Spalletti è stato un grande gestore dello spogliatoio. Non si è parlato mai di esclusione dal gruppo, Mauro è un giocatore importante per l'Inter e deve continuare ad esserlo. Ma c'è un percorso di crescita che vale per tutti e quindi si deve passare anche da queste decisioni".

C'è però grande fiducia sul fatto che la situazione possa rientrare al più presto, grazie all'intervento ed allo sforzo di tutte le componenti.

"Quando un giocatore dice di stare male bisogna crederci, poi bisogna fare i conti anche con lo stato emozionale di ognuno. Fascia di capitano? Quella che abbiamo preso non è stata una decisione disciplinare, ma solamente un avvicendamento per il bene della squadra. Ma siamo certi che questa querelle si possa definire. Oggi nell'era dei social è impossibile lavare i panni sporchi in famiglia. Ma sono convinto che tutti potremo trovare la soluzione migliore insieme all'interno dello spogliatoio".

La parte più importante dovrà farla però lo spogliatoio, è lì che sono venute a formarsi alcune dinamiche distorte.

"La fascia non è solamente qualcosa di simbolico. La situazione si può ricostruire, ma la società come allenatore e dirigenza dovrà fare la sua parte. Bisogna eliminare alcune scorie che si sono verificate nell'ultimo periodo: ma sono dinamiche che ci possono stare. La situazione che si è verificata non c'entra assolutamente niente con il contratto".

Ad ogni modo nelle prossime settimane la dirigenza nerazzurra presenterà a Wanda Nara ed Icardi la propria proposta di rinnovo del contratto.