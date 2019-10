Inter, Marotta sul calciomercato di gennaio: "Non è la panacea di tutti i mali"

L' è alle prese con una vera e propria emergenza infortuni tanto che Conte, senza troppi giri di parole, ha già espressamente chiesto alla società di tornare sul mercato a gennaio per rimpolpare la rosa.

Richiesta alla quale, al termine dell'Assemblea dei soci, ha risposto Giuseppe Marotta intervistato dai cronisti presenti sul posto.

Marotta però chiarisce che non sempre il mercato serve ad aggiustare le cose.

"Non è la panacea per tutto, non dobbiamo riparare a errori fatti, ma consolidare la rosa a disposizione di Conte. Vogliamo alzare l'asticella, andare a puntellare il valore tecnico che la squadra esprime attraverso un mix di campioni affermati e giovani talenti. E con giocatori come Esposito abbiamo dimostrato che i talenti li abbiamo anche in casa, dobbiamo farli crescere e calibrare il loro innesto in prima squadra".