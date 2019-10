Inter, Marotta su Icardi: "I goal? Non avevamo dubbi sulle qualità"

Giuseppe Marotta, prima della sfida di tra e , ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport'.

"Il Borussia da anni ormai ha una strategia vincente. Hanno una società solida e valorizzano i loro giovani, non solo in ma anche in Champions League".

L'amministratore delegato dell'Inter ha poi commentato le recenti prestazioni di Mauro Icardi, andato a segno con regolarità.

"Non avevamo dubbi sulle qualità di Mauro Icardi, abbiamo solo fatto una scelta rivolta al cambiamento in estate. Lo guardiamo con grande attenzione, visto che è sempre di nostra proprietà ancora. Noi abbiamo però un reparto offensivo di grande forza, siamo il secondo attacco della ".

Infine, Marotta spiega il momento dell'Inter ed una peculairità che ha voluto immettere con le sue scelte in questa squadra.

"Grazie al lavoro importante di Conte stiamo migliorando di domenica in domenica. In alcuni momenti andiamo ancora in difficoltà, ma il gruppo ci dà serenità in vista del futuro. Non scordiamoci che abbiamo molti italiani in rosa, e questo ci fa grande piacere".