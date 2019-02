Inter, Marotta stuzzica la Juventus: "Icardi? Anche Dybala, a giugno vedremo..."

L'amministratore delegato dell'Inter ha stuzzicato il collega Paratici: "Dybala? Come loro per Icardi, a giugno vedremo..."

Giornata importante in casa Inter, con l'ufficialità dell'ingresso nel CDA nerazzurro di LionRock Capital col 31,05% delle quote, rilevando la parte che era in possesso di Thohir.

A margine dell'assemblea degli azionisti dell'Inter, Giuseppe Marotta ha parlato ovviamente della situazione Icardi, prendendo però la balla al balzo per stuzzicare la Juventus, rispondendo a tono alla recente dichiarazione di Paratici.

"Icardi alla Juventus? Non abbiamo intenzione di cederlo. Quello che ha detto Paratici vale anche per Dybala: vediamo cosa farà a giugno".

Parole che in qualche modo sono sorprendenti, sia perché aprono un piccolo confronto di calciomercato con la Juventus, sia perché mettono in piazza l'interesse nerazzurro per Paulo Dybala, che a questo punto è concreto.

Da qui a parlare di trattative, ovviamente, ce ne vuole, ma intanto l'amministratore delegato dell'Inter ha voluto lanciare il guanto di sfida alla sua ex squadra. A questo punto possiamo anche aspettarci una risposta della Juventus sulla situazione di Paulo Dybala.