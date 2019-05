Inter, Marotta rassicura Spalletti sul futuro: "Ha un contratto con noi"

Prima di Napoli-Inter parla Giuseppe Marotta del futuro della panchina nerazzurra, rassicurando Luciano Spalletti: "Ha un contratto con noi".

Giuseppe Marotta alla ricerca di un nuovo allenatore per l'? Per ora le voci su Conte non si placano, ma l'amministratoroe delegato non si sbilancia.

Prima di -Inter, Marotta ha parlato a 'Sky Sport' della posizione di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Inter.

"A livello mediatico la figura dell’allenatore viene spesso presa d’oggetto e osservata, creando anche situazioni di gossip che sono faticose da gestire. Spalletti è un grande allenatore e sta facendo benissimo quello che gli è stato chiesto. Ha un contratto con noi e ora siamo qui tranquillamente a giocarci la partita".

L'amministratore delegato nerazzurro non si è sbilanciato nemmeno riguardo la scelta di far giocare Lautaro Martinez e non Icardi:

"Spalletti deve fare le giuste valutazioni nell’insieme di squadra e scegliere gli undici da mettere in campo ogni settimana".

Marotta ha anche fatto un punto sulle ambizioni dei nerazzurri.