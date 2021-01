Inter, Marotta enigmatico: "E' un periodo molto delicato per il nostro club"

Prima della partita tra e , l'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport'. Delicate le tematiche trattate, soprattutto a cavallo tra calciomercato e possibile cessione di proprietà.

Marotta ha parlato proprio del possibile passaggio di proprietà e anche di un calciomercato praticamente mai cominciato, collegato a questo tema.

"Nelle ultime settimane si sono divulgate tante notizie, alcune vere ma anche molte speculazioni, che hanno l'obiettivo di mettere in difficoltà l'ambiente. Ma questo non è possibile, per la credibilità della proprietà e del managment. Nessuno può mettere in discussione l'orgoglio del nostro club".

" ? Per noi è già chiuso. Il nostro unico stimolo è quello di dare certezza al nostro gruppo, che è coeso e compatto. Siamo competitivi con questi giocatori. E' un periodo molto delicato per il nostro club, siamo alla ricerca del senso di appartenenza e dell'amore verso la maglia, cose che il mercato non ti dà".