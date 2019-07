Inter, Marotta contro Wanda Nara? "Procuratori che facevano i grossisti di piante... "

A poco a poco Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno cercando di mettere a disposizione del nuovo allenatore dei nerazzurri Antonio Conte una squadra che possa essere competitiva sia in che in Europa.

Ai taccuini di Sportweek l'amministratore delegato dell' in primis ha parlato del nuovo tecnico, considerato come un top player.

" Sta nascendo una grande Inter . La squadra di solito è lo specchio della società ed in questo momento l'Inter è una grande società con una proprietà solida e lungimirante e con Antonio Conte come top player".

La società è attiva sul mercato, ma a Marotta questo tipo di trattative piacciono meno a causa della presenza di procuratori a suo modo di vedere eccessivamente improvvisati. Chiaro probabilmente il riferimento a Wanda Nara, moglie-agente di Icardi.

" Mi piace fare mercato, ma adesso un po' meno perchè vedo troppi improvvisatori. Italo Allodi aveva ragione quando diceva che il mondo del calcio è l'unico dove un muratore diventa architetto da un giorno all'altro . Oggi lavoriamo con gente che fino a qualche tempo fa era grossista di piante. Bisogna studiare e fare pratica. Un procuratore fa molta meno fatica di un allenatore e di un dirigente per emergere. In questo momento chiunque può essere procuratore. Non concepisco i grandi esborsi nei loro confronti, ma spesso le società sono costrette a farlo per poter concluere l'operazione. Mi trovo bene con quelli della vecchia guardia come Branchini, Tinti, Damiani, Sergio Berti e qualche altro".

Se avesse il potere di cambiare le cose Marotta trasformerebbe il mondo del calciomercato.

"Nelle trattative bisogna essere furbi e trasparenti alo stesso tempo, non bisogna prendere in giro la controparte. Sono ammesse le bugie ma a fin di bene, le omissioni veniali. Non vale più la stretta di mano. Una volta le cose erano diverse, i poco di buono venivano subito isolati. Fosse per me a partire dai 25 anni di un calciatore azzererei tutto, lo farei diventare come un attore libero di accasarsi dove ritiene più opportuno. Sparirebbero costi degli investimenti ed ammortamenti anche se è ovvio che verrebbero favorite le grandi società".