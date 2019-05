Inter, Marotta conferma Spalletti: "Futuro sicuramente con lui"

Spalletti sarà l'allenatore dell'Inter anche nella prossima stagione, la conferma arriva da Marotta: "Insieme programmeremo il futuro".

Nonostante le voci e i dubbi relativi alla gestione di Mauro Icardi, Luciano Spalletti sarà ancora l'allenatore dell' anche nella prossima stagione.

La conferma è arrivata dall'ad nerazzurro Beppe Marotta, che ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di -Inter.

"Con Spalletti c'è un ottimo rapporto, senza motivi di attrito. Portiamo in porto l'imbarcazione il prima possibile, poi vedremo di analizzare il programma futuro sicuramente con lui".

Parole che sembrano scacciare via la possibilità che Spalletti possa lasciare l'Inter al termine della stagione, a meno che non dovesse farsi sfuggire l'obiettivo di una qualificazione in che attualmente appare molto probabile.

L'obiettivo dell'Inter è programmare insieme a Spalletti. D'altronde Marotta è un maestro della programmazione e l'ha dimostrato nel corso del suo periodo alla .