Inter, Marotta annuncia: "Ci saranno dei colloqui con ogni calciatore"

L'Inter arriva dalla fresca vittoria dello Scudetto, che sarà festeggiata oggi in campo con la partita contro la Sampdoria. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport'.

Queste sono le poche parole di Marotta riferite allo Scudetto, poi si passa alla situazione della proprietà (in cerca di un prestito da 200 milioni di euro) ed in generale del calcio monsiale:

"Società? Per adesso è giusto godersi questo momento. Non c'è nessuna tensione, questo lo posso dire. Posso solo comunicare che la prossima settimana saranno avviati dei colloqui con ogni giocatore, in presenza della proprietà, del presidente Steven Zhag. Vogliamo sensibilizzare i nostri giocatori sul momento di crisi del calcio mondiale, non solo nel nostro club.

Posso confermare che i bonus saranno rispettati, visto che sono meritati. Per il resto si tratta di confrontarsi, nessun diktat da parte della nostra società. Il motivo di questa crisi? Sono tanti fattori, ma sicuramente il costo del lavoro, che ormai varia tra il 70 ed il 75%, qualsiasi altro tipo di azienda sarebbe in default. Non ci sono responsabilità, è proprio una situazione catastrofica che si è verificata".