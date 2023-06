Inzaghi sorride verso il City: Brozovic e Lukaku in forma Champions

Inzaghi riparte dalle certezze per preparare la sfida al Manchester City: contro il Torino segnali positivi da uomini chiave.

Dopo aver blindato il terzo posto in campionato con la vittoria di Torino, per l' Inter è arrivato davvero il momento di iniziare a pensare all'ultima partita della stagione: la finale di Champions League contro il Manchester City.

Se già il solo scriverlo fa un certo effetto, possiamo solo immaginare cosa stia accadendo in queste ore nella testa dei calciatori nerazzurri. Specialmente in quella di Inzaghi, responsabile del gruppo, etichettato 'Uomo di coppe', chiamato a fare scelte cruciali per la partita più importante, il sogno più grande.

Fossimo in lui proveremmo ad aggrapparci alle certezze che in questo momento si chiamano Brozovic e Lukaku, come dichiarato da Inzaghi nel post-gara. E non soltanto perché i due compaiono a referto nel tabellino dell'ultima sfida vinta contro i granata.

"Non abbiamo avuto giocatori importanti come Brozovic e Lukaku per 5 mesi - le parole dell'allenatore nerazzurro dopo Torino-Inter - Non deve essere un alibi, ma sono importantissimi. Poi le vittorie e i trofei danno consapevolezza, la squadra è cresciuta. Negli ultimi mesi abbiamo fatto cose straordinarie, abbiamo sistemato il campionato e siamo rientrati in Champions, abbiamo vinto trofei e siamo arrivati a realizzare il sogno della finale. Ora andremo a giocarcela con le nostre armi, sapendo che incontreremo una squadra di assoluto valore".

Brozovic, play tuttofare, ha trovato il suo terzo goal stagionale con una staffilata dal limite dell'area. Segnale che è in fiducia, che cerca e prova la giocata senza esitazione. Nella finalissima di Istanbul le chiavi del centrocampo saranno affidate a lui: la sua capacità di leggere la partita, di alzarsi o abbassarsi con i tempi giusti, oltre che la sua esperienza nel ruolo - che travalica quella di Calhanoglu - saranno fondamentali nel duello contro Gundogan e compagni. A proposito: il turco ex Milan agirà sicuramente come mezzala anche considerato il guaio fisico di Mkhitaryan.

Per quanto riguarda Lukaku invece, oltre l'assist per 'Brozo' creato dalla destra, in campo si è visto molto di più: strappi in verticale, corse a tagliare la difesa, sportellate, dribbling, sprint e tiri verso la porta. Le armi di Big Rom, insomma, sembrano arrivare ben affilate all'appuntamento più importante. Il belga però, e questo Inzaghi lo sa, è molto più efficace quando entra dalla panchina: in questa Champions 3 goal e un assist subentrando in 7 occasioni. Cosa che Dzeko ha fatto due volte ma senza mai firmare il tabellino; discorso opposto, invece, se si guardano alle sue gare da titolare (4 goal, 2 assist).

Andando oltre i goal, comunque, la cosa fondamentale sarà rappresentata dal lavoro tattico, completamente diverso, che garantiscono i due: dai numeri si evince che Dzeko è più preciso nel lavoro corale la squadra, mentre Lukaku allunga di più la difesa avversaria. Dubbi e ragionamenti in corso nella testa di Inzaghi, che a prescindere da tutto può godersi - oltre Lautaro - due punte da 14 goal stagionali a testa. Oltre che un Brozovic ritrovato a pieno regime.

Big Rom e Brozo dunque, Inzaghi riparte da loro: per la sfida a Guardiola, a una partita dal sogno 'Treble', il tecnico piacentino sa di poter contare su due pedine nel loro momento migliore.