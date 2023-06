L'orgoglio malgrado la sconfitta: l'Inter rientra tra gli applausi

I protagonisti della finale di Istanbul accolti dal calore del pubblico di fede interista malgrado la sconfitta contro il Manchester City.

Si può perdere una partita, ma mai l'orgoglio per la propria squadra del cuore. L'ennesima dimostrazione di questo arriva dai tifosi dell'Inter.

I sostenitori nerazzurri hanno aspettato e accolto la squadra di rientro dalla Turchia alle 5 e mezza del mattino all'aeroporto di Malpensa , tributando applausi e cori di sostegno ai calciatori dell'Inter.

Nonostante la sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City, il popolo di fede interista ha voluto esprimere il proprio apprezzamento e la propria vicinanza ai protagonisti della notte di Istanbul.

Un ko che brucia, ma che non cancella le emozioni provate nel percorso di avvicinamento all'appuntamento e l'orgoglio per aver tenuto testa a una squadra fortissima e data per favorita dall'inizio della competizione.

L'Inter ha accolto con piacere l'abbraccio del suo pubblico, con l'ad Marotta insieme a Pietro Ausilio che hanno ringraziato pubblicamente i tifosi presenti in aeroporto.

Un bel punto di partenza in vista della prossima stagione, con l'Inter che punta a tornare a conquistare lo Scudetto e riprovare la scalata in Champions League.