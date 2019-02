Inter, maglia speciale col Bologna: nomi dei giocatori in cinese

In omaggio al Capodanno, l'Inter scenderà in campo contro il Bologna con una maglia particolare: i nomi dei giocatori saranno scritti in cinese.

L'uscita dolorosa dalla Coppa Italia ha creato il caos più completo in casa Inter: la posizione di Luciano Spalletti è tutto fuorché salda, con il fantasma di Antonio Conte sullo sfondo. In più vi sono da risolvere le situazioni legate a Perisic e Nainggolan, da reintegrare al meglio per lo sprint della seconda parte di stagione.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nerazzurri che sfideranno il Bologna in campionato, dove non segnano dal 29 dicembre (data dell'ultimo successo, sul campo dell'Empoli): gli emiliani non se la passano meglio e sono reduci dall'arrivo in panchina di Sinisa Mihajlovic al posto dell'esonerato Filippo Inzaghi.

La sfida di San Siro sarà utile per celebrare una ricorrenza particolare: il Capodanno cinese del prossimo 5 febbraio, in omaggio alla proprietà di Suning. Per l'occasione, i calciatori giocheranno con maglie le cui scritte dei nomi saranno interamente in cinese, come annunciato dal club di Corso Vittorio Emanuele.

Domenica durante #InterBologna i nerazzurri scenderanno in campo con una maglia unica 👕⚫🔵🇨🇳



Scopri di più 👉 https://t.co/1FMG8iv4bW #YearOfThePig pic.twitter.com/Rv2Yr2okp8 — Inter (@Inter) February 2, 2019

"Si avvicina il Capodanno cinese ed in occasione del match casalingo di domenica contro il Bologna, i nerazzurri indosseranno una maglia speciale dedicata alle celebrazioni per l'anno del Maiale che prenderanno il via martedì 5 febbraio. Per la prima volta un club di Serie A scenderà in campo in un match ufficiale con i nomi cinesi dei calciatori stampati sul retro delle maglie da gioco".

Magari questo cambio di lingua porterà fortuna per tornare alla vittoria e scacciare, almeno momentaneamente, la crisi annidatasi tra i bastioni nerazzurri. La Cina è lontana, domenica pomeriggio lo sarà un po' di meno.