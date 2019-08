Inter, Lukaku si presenta con un poker: subito show nel test con la Virtus Bergamo

L'attaccante belga Romelu Lukaku subito protagonista nell'amichevole informale giocata dai nerazzurri questa mattina: poker alla Virtus Bergamo.

L' lo ha pagato 65 milioni di euro, più altri 10 di bonus che potrebbero essere versati nelle casse del più, ancora, una percentuale sulla futura rivendita. Romelu Lukaku è l'acquisto più costoso di sempre della storia dell'Inter e non ha voluto deludere le attese, prendendosi subito la scena nel suo debutto assoluto in nerazzurro.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

L'Inter infatti, reduce dalla vittoria di sabato sera ai rigori nel Trofeo Naranja contro il , è scesa in campo questa mattina ad Appiano Gentile in un'amichevole informale contro la Virtus Bergamo, formazione che disputerà il campionato di Serie D.

L'articolo prosegue qui sotto

Conte ha schierato da subito il centravanti belga, assieme ai giocatori che hanno giocato di meno al Mestalla, ad alcuni giocatori rimasti a Milano e ad alcuni componenti della Primavera.

📹 | HIGHLIGHTS



I primi gol di #Lukaku in nerazzurro e non solo: gli highlights di Inter-Virtus Bergamo 8-0 pic.twitter.com/f4icrAR8rz — Inter (@Inter) August 11, 2019

L'Inter si è imposta in scioltezza per 8-0 e Lukaku si è preso le luci dei riflettori con un poker. Sicuramente il miglior modo possibile di presentarsi ai propri tifosi. In rete fra gli altri anche Vecino e il giovane attaccante Esposito, autori di una doppietta ciascuno.