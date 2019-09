Inter, Lukaku e la richiesta a Conte: vuole parlare solo in italiano

Romelu Lukaku parla già un ottimo italiano e ha chiesto a Conte di comunicare nella nostra lingua. L'obiettivo è capire cosa dicono gli avversari.

L'ambientamento di Romelu Lukaku nel nostro calcio procede a gonfie vele. I tre goal segnati nelle prime quattro giornata di con l'Inter, d'altronde, parlano chiaro. Chiaro quasi come l'italiano sfoderato dal belga dopo il Derby.

Proprio la lingua d'altronde è uno dei segreti di Lukaku che ha imparato l'italiano ascoltando in le teleronache della , squadra in cui gioca il fratello Jordan.

Una volta sbarcato a Milano poi, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', Lukaku avrebbe espressamente a chiesto a Conte di parlare con lui solo in italiano. L'obiettivo è soprattutto quello di capire bene cosa dicono gli avversari in campo e sfruttare i loro punti deboli.

La facilità nel parlare molte lingue peraltro è una caratteristica di Lukaku che, oltre all'italiano e all'inglese, conosce pure francese, spagnolo, tedesco, olandese, portoghese e lingala. Quest'ultima è la lingua originaria del Congo che l'attaccante usava all' per parlare col compagno Bolasie e confondere gli avversari.

Per quanto riguarda la vita fuori dal calcio, invece, Lukaku in queste prime settimane ha molto limitato le sue uscite concedendosi solo un pomeriggio di shopping a 'La Rinascente' dove è entrato dagli ingressi secondari.

Dopo aver vissuto in hotel, Lukaku ora si è spostato in zona Porta Nuova insieme all'amico d'infanzia Tay, alla madre Adolphine e al figlio Romeo . Il tutto in attesa che sia pronta la nuova casa in City Life.