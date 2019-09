Inter, Lukaku: "Razzismo in Italia? Se vuoi attirare i migliori, devi accoglierli"

Romelu Lukaku si è confessato a 'Rolling Stones': "Se ci sarà un altro episodio di razzismo risponderò, ma non uscirò dal campo".

Romelu Lukaku non ha perso tempo ad ambientarsi in . Parla la lingua, vive bene ed ha segnato già due goal con l' in altrettante partite di . Purtroppo ha dovuto fare i conti anche con un aspetto negativo del nostro Paese, ovvero il razzismo.

L'attaccante belga si è confessato nel corso di una lunga intervista a 'Rolling Stones', partendo dalla scelta di approdare all'Inter, per poi parlare appunto del razzismo, tema di grande attualità.

"L’Inter era il club per cui volevo giocare in Italia e il coach è stato un elemento importante nella mia scelta, oltre al fatto che sapevo che la squadra aveva degli ottimi giocatori. Ma anche da un punto di vista familiare è stata una buona scelta, perché mio fratello è già qui. Penso che l’Italia sia un bel posto in cui vivere, sono una persona a cui piace scoprire diverse culture: non solo giocare in differenti campionati di calcio, ma apprendere culture differenti. Per questo sono molto felice di essere qua".

Lukaku commenta poi un eventuale futuro nuovo episodio di rassismo. L'intenzione del belga è quella di restare in campo e rispondere ai 'tifosi'.

"Uscire dal campo? Non credo. Ma penso che debba prendere posizione, quello sì. Perché il razzismo è qualcosa a cui bisogna rispondere. Guarda l’ , dove nelle ultime settimane sono successe diverse cose a giocatori del e del : la questione va affrontata. Il calcio è qualcosa di internazionale, multiculturale. Se vuoi davvero attirare i migliori giocatori del mondo, devi accoglierli a braccia aperte, perché a loro volta gli atleti devono adattarsi alla cultura in cui arrivano. Quindi è fondamentale non discriminare, e apprezzare quello che uno porta con la sua presenza".

Non c'è solo il calcio, però, nella vita dell'Attaccante dell'Inter.

"Sono un dj, ma per divertimento. Avevo un mio dj set in casa a Manchester, però qua vivo in appartamento, quindi non so con i vicini e tutto il resto se potrò ancora farlo. Il rap è una figata, ma a me la cosa che interessa di più è il suono. Per me i beat sono tutto, non il canto".

Infine, l'ex Manchester United spiega poi l'esultanza al primo goal in campionato a San Siro, contro il .