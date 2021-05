Inter, Lukaku festeggia lo Scudetto: carosello in auto per Milano

L'attaccante belga si riprende in diretta su Instagram mentre festeggia per le strade della città.

Giornata di festa per l’Inter, campione d’Italia con quattro giornate d’anticipo rispetto al termine della stagione dopo il pareggio dell’Atalanta contro il Sassuolo.

Non sono soltanto i tifosi ad essere scesi in piazza per festeggiare, ma anche Romelu Lukaku. Il belga si è filmato in diretta su Instagram mentre festeggiava in auto per le strade di Milano.

Tettuccio aperto, sciarpa sventolata al cielo e saluti ai tifosi che nonostante la mascherina non hanno faticato a riconoscerlo.

Il belga è stato tra gli uomini chiave dell’Inter, con 21 goal segnati in campionato. Soltanto CR7 ne ha segnati più di lui.