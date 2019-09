Inter, Lukaku contro FIFA 20: "Velocità 75? Vi siete dimenticati dei 36 km/h?"

Lukaku deluso dal valore datogli da EA Sports sotto la voce velocità in FIFA 20. Il belga si sfoga su Instagram: "PES non deludermi".

Inserito nella lista dei 100 giocatori con il valore più alto di FIFA 20, Romelu Lukaku ha trovato però un particolare per il quale lamentarsi con la nota casa di videogiochi EA Sports.

Il motivo della discordia? Il valore che l'attaccante ha ricevuto nel gioco sotto la voce velocità: 75. Troppo poco per il nuovo centravanti dell' , il quale - su Instagram - non ha perso occasione per ricordare di aver raggiunto i 36 km/h.

"EASportsFIFA velocità 75? Vi siete dimenticati dei 36 km/h? PES non deludermi".

Questo il commento che Lukaku ha affidato ai social, chiamando in aiuto l'altro noto videogioco PES. Da sempre l'ex ha infatti a cuore il giudizio relativo alla propria velocità, spesso poco valorizzata, a suo dire, dagli addetti ai lavori.

FIFA è avvisata, ora spetta a PES non far arrabbiare Lukaku.