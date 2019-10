Inter, Lukaku come Milito: 6 goal nelle prime nove partite di Serie A

Con il goal segnato nel pareggio a San Siro contro il Parma sono 6 i goal di Lukaku nelle prime nove di Serie A: solo Milito come lui in nerazzurro.

Nel sorprendente pareggio casalingo dell' contro il Romelu Lukaku ha segnato il suo sesto goal in , fissando il risultato finale sul 2-2. L'attaccante belga si impone, così, come il miglior goleador in nerazzurro nelle prime nove partite nel campionato italiano: solamente Diego Milito nel 2009 ci era riuscito.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

🙏 | BIG ROM



Prima di @RomeluLukaku9, l'ultimo giocatore dell'Inter che aveva segnato 6⃣ gol nelle prime nove gare con la maglia dell'Inter in @SerieA era stato Diego Milito (nel 2009) 🥰🥰🥰 #InterParma 2⃣-2⃣#FORZAINTER ⚫️🔵⚫️🔵⚫️🔵 pic.twitter.com/ksOIumbgH9 — Inter (@Inter) October 26, 2019

Lukaku è arrivato a Milano in estate con un doppio carico di pressione sulle spalle: come il giocatore più pagato nella storia nerazzurra e come l'attaccante deputato di far dimenticare ai tifosi interisti una volta per tutte Mauro Icardi. Fin dal suo esordio in Serie A, però, il colosso belga ha dimostrato di non patire questo tipo di pressione: il primo goal con la maglia dell'Inter arriva subito all'esordio contro il e da quel momento non si è più fermato arrivando a segnare questa sera il suo sesto goal in campionato.

L'unico giocatore a riuscire in tale impresa con la maglia nerazzurra era stato Diego Alberto Milito, un attaccante che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'Inter con la doppietta inflitta ai danni del nella finale di del 2010. Il 'Principe', chiamato così per la sua incredibile somiglianza con Francescoli, è stato uno dei principali artefici del Triplete che i nerazzurri hanno conquistato sotto la guida di Mourinho.

Un record che può essere di buon auspicio per Lukaku, che anche oggi contro il Parma ha dimostrato di potersi mettere l'attacco nerazzurro sulle spalle nel momento del bisogno e di poter timbrare con continuità il cartellino dei marcatori.