Inter-Lugano dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L’Inter affronta il Lugano in amichevole: le formazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

INTER-LUGANO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -Lugano

• Data: martedì 15 settembre 2020

• Orario: 17:00

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go

Prima uscita stagionale per la nuova Inter di Antonio Conte. La compagine nerazzurra, essendo stata protagonista della finale di con il lo scorso 21 agosto, ha iniziato i suoi lavori in vista della prossima stagione in leggero ritardo rispetto alle altre squadre italiane e quindi si appresta a tornare in campo quando molte delle sue rivali avranno già chiuso il loro ciclo di amichevoli.

Il primo dei tre test match in programmati in casa nerazzurra sarà contro il Lugano, compagine che già nell’estate del 2019 era stata scelta come prima avversaria nel corso della preparazione estiva.

Altre squadre

Allora, era il 14 luglio, ad imporsi in quella che fu la gara d’esordio di Antonio Conte sulla panchina del meneghini, fu l’Inter per 2-1 grazie alle reti di Sensi e Brozovic.

Dopo il Lugano, i nerazzurri affronteranno in amichevole la Carrarese (il 18 settembre) ed il Pisa (il 19 settembre), mentre il debutto in campionato è previsto per il 26 settembre quando al Meazza arriverà la per una sfida valida per il secondo turno di (l’Inter recupererà mercoledì 30 settembre la gara del primo turno contro il ).

L'articolo prosegue qui sotto

Tutto su Inter-Lugano: dalle formazioni, a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO INTER-LUGANO

L’amichevole che vedrà protagoniste Inter e Lugano si giocherà martedì 15 settembre al Suning Training Center (a porte chiuse), il centro sportivo della compagine nerazzurra. Il fischio d’inizio è programmato alle ore 17:00.

Inter-Lugano potrà essere seguita su Sky, precisamente sul canale Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite).

Come sempre, sarà possibile guardare l'amichevole tra Lugano e Inter anche in , grazie alla piattaforma Sky Go. Basterà collegarsi al sito ufficiale da computer, oppure scaricare l'applicazione da smartphone e tablet.

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Young; Lukaku, Lautaro.

LUGANO (3-5-2): Osigwe; Kecskes, Maric, Daprelà; Lavanchy, Macek, Custodio, Sabbatini, Guerrero; Gerndt, Lungoyi.